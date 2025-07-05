阿公靈魂附身孫子！男星「穿壽衣」追愛 靈異狀況全揭露

〔記者蕭方綺／台北報導〕由香港明星「Martin」王智騫和「Kenji」范麒智主演的BL劇《靈魂約定》，第一集就「開親」，誠意十足。劇情很奇幻，王智騫飾演的阿公「夏茶」，在過世後靈魂誤入孫子「夏澤方」體內，被迫回歸校園生活，意外接近孫子長年暗戀的對象，由范麒智飾演性格冷僻的「葉海淵」，重獲新生的夏茶成為海淵生命中的溫暖存在，兩人也在互動中產生曖昧情愫。

王智騫因角色設定，首集便以壽衣造型登場。來自時尚圈的他，拍攝當下不知壽衣為真品，還覺得造型挺時尚，立刻被服裝組勸阻「不能亂講」。他透露有場看似簡單的戲，卻無法順利進入狀態，整整耽誤2小時，劇組只好帶他去拜拜，沒想到回來後順利拍完，讓他至今難忘，「是不是靈異事件我也說不準。」

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王智騫在《靈魂約定》首集就穿壽衣登場。（三立提供）

王智騫此次挑戰一人分飾兩角，是一個自我突破的好機會，「雖然過程中遇到不少文化隔閡與理解困難，但台前幕後的同仁都給了我很大幫助。」有人帶他走訪台灣各地廟宇、公園進行觀察，也有人分享自家長輩的日常趣事，幫助他更快進入角色。

由於角色在第一集就登出、頻繁拍攝遺照與壽衣畫面，現場紅包收了超過6封，王智騫打趣：「以前從沒遇過這種情況，不知道該用什麼心情去面對。」

王智騫（右）在《靈魂約定》重生後遇上范麒智。（三立提供）

戲裡有王智騫穿壽衣的橋段，范麒智看到熟悉的搭檔穿著壽衣，內心感到極大衝擊，「雖然知道他只是在演戲，但當他躺在桌上閉眼的那一刻，我真的崩潰了。」他從小只參加過幾次葬禮，對死亡相對陌生，當下腦中浮現一句話：「真的要好好珍惜眼前人。」

范麒智相信靈魂轉世與命中注定的存在，這次能與王智騫成為「命定CP」，也許正是前世的安排，「可能我們上輩子是孽緣，這輩子才會一起來演BL劇吧！」

《靈魂約定》每週五晚間8點於VBL Series YouTube首播，八大劇樂部同步上架，三立都會台則於週日晚上11點播出。

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