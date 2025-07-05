BL劇《逆愛》成收視黑馬！「電愛影片」流出 不到1天衝破百萬流量

〔記者蕭方綺／台北報導〕由梓渝和田栩寧主演的BL劇《逆愛Revenged Love》超大尺度引起關注，近期由GagaOOLala官方社群釋出一支露骨電愛影片，田栩寧飾演的「池騁」打電話給梓渝飾演的「吳所畏」調情：「你就是個禍害，你自己心裡頭沒數？」一邊喘氣，左手動個不停，還疑一邊自慰，吳所畏回覆：「你饒了我吧！」池騁：「你這麼壞，我怎麼輕易饒了你，你想我嗎？」橋段充滿鹹濕想像，上架不到一天就衝破百萬次觀看、2千則留言與2萬次的儲存收藏。

田栩寧（左）、梓瑜主演的《逆愛》，由2016年轟動亞洲的現象級BL劇《上癮》作家柴雞蛋出品、監製與編劇。（GagaOOLala提供）

《逆愛》由2016年轟動亞洲的現象級BL劇《上癮》作家柴雞蛋出品、監製與編劇，劇情講述由新生代男星梓渝所飾演的落魄男「吳所畏」原本只是為了報復拜金無情的前女友，決定勾引她以養蛇為樂的現任富二代男友「池騁」（田栩寧飾演）出氣。

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沒想到這位跩跩的公子哥不但自帶戀愛腦一撩就上鉤，陽剛霸氣又處處貼心護「夫」的反差萌，反而讓從未想過自己會愛上男人的「吳所畏」也被掰彎，徹底淪陷。兩人從偶遇對方互看不順眼、產生誤會，一路誤會冰釋、曖昧、約會和床邊糾纏等戲碼輪番上演。

田栩寧（左）與梓渝在《上癮》趕進度，演沒幾集就牽手。（GagaOOLala提供）

全劇融合禁忌愛情、復仇權謀與冒險獵奇三大元素，不僅在劇情上環環相扣、事件不斷、峰迴路轉。令觀眾心跳加速的撩人台詞在社群媒體上掀起大量劇迷討論與二創潮流。

從情敵變情人的急速轉變，第二集開始就趕進度上演牽手、餵食、親吻，讓本劇的糖罐打翻狂灑不說，簡直甜到發燙，一發不可收拾。

田栩寧（右）、梓瑜在《上癮》從情敵變情人的急速轉變。（GagaOOLala提供）

播出平台GagaOOLala透露《逆愛》在平台與社群的亮眼表現，首集一開播就拿下平台上不分類節目全球88個國家、地區的收視冠軍，不僅代表觀眾對故事張力與角色情感的高度共鳴，也證明亞洲BL劇在全球市場具備深厚潛力與話題擴散力。

《逆愛》於GagaOOLala影音串流平台於每週一、二晚上八點首播最新一集，每週更新兩集。

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