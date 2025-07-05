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娛樂 電視

（專題）暴雷全滾光！守護影迷「玻璃心」大作戰 5平台反雷自救指南報你知

〔記者蕭方綺／專題報導〕適逢《魷魚遊戲3》最終季播出、夯劇《我們與惡的距離2》今晚播出完結篇，還有先前柯南劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》，甚至多年前風靡全台的《華燈初上》追兇潮，都讓劇迷們陷入「防雷」危機。畢竟暴雷這件事可能藏身在你朋友的動態牆、鄉民推文或是新聞標題，輕則讓你「心情小碎」，重則當場暴走怒喊：「到底誰准你講那句話的！」也讓「爆雷一時爽，全家火葬場」成為熱門迷因口號。

為了避免事先得知劇情發展，劇迷除了播出前養精蓄銳，只為一播出就熬夜搶看外，不少人紛紛主動遠離社群平台、新聞網站，甚至群組聊天室，網路上草木皆兵，搞得人心惶惶。畢竟就連點開臉書、滑Threads都像踩地雷，擔憂那等待多時、情感投注的故事，不會從一則新聞標題、一篇無預警的留言裡被劇透。但別怕，本報整理出一份「反雷自救指南」，教你如何在 Facebook、PTT、Threads等平台上築起防雷鐵牆，讓你安心追劇、穩穩看片！

郭雪芙（左起）、謝欣穎、江宜蓉、楊謹華、林心如、劉品言、胡瑋杰、謝瓊煖主演的《華燈初上》2021年底播出第一季後，引發112天全民追兇熱潮。（Netflix、百聿數碼提供）郭雪芙（左起）、謝欣穎、江宜蓉、楊謹華、林心如、劉品言、胡瑋杰、謝瓊煖主演的《華燈初上》2021年底播出第一季後，引發112天全民追兇熱潮。（Netflix、百聿數碼提供）

1. Threads

防雷指數：⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️

Meta 終於懂人心，Threads近日開始可以設定「靜音字詞」，只要在發文內容透過選取文字或圖片後，點選浮動工具列中的「標示劇透」（Mark Spoiler）來啟用隱藏效果，被標記的文字會被模糊遮擋，只有使用者主動點擊後，內容才會顯示，而圖片也有相同的隱藏與顯示功能。

2.Facebook

防雷指數：⚠️ ⚠️ ⚠️

許多人發表影劇心得時，會好心加上「#有雷慎入」，這個標籤不只是告訴讀者「這篇有劇透」，更像是一面溫柔的紅旗，提醒大家放慢腳步、深呼吸，準備好心理防雷罩。另外，更有細心的網友會在「#有雷慎入」標籤下方空出好幾行，形成一個「空白緩衝區」，讓滑動螢幕的手指必須多滑幾下，才能看到真正的內容。這段「空白行」就像劇透前的防雷隔離帶，給讀者足夠時間決定要不要繼續往下滑。

只是有些容易暴雷的粉絲專頁或是朋友，讓你不得不祭出殺手鐧，在臉書也有個功能是在此篇貼文右上方按下「暫停追蹤 30 天」，就可以在這個月選擇「眼不見為淨」，還給自己一片淨土。

圍繞在毛利小五郎的劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》票房亮眼。（普威爾提供）圍繞在毛利小五郎的劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》票房亮眼。（普威爾提供）

3.PTT

防雷指數：⚠️ ⚠️

PTT 上熱門討論版，例如八卦板、戲劇版或是電影版，通常會有人在標題或內文用 [雷]、【爆雷】 或「暴雷線」提醒，看到這些標示，可以斟酌是否繼續閱讀。但必須小心的是，推文往往是最為危險的「雷」彈，雷常藏在「推：樓上說出真相了」這種話中，讓你一不小心點到，就心碎到粉身碎骨。

4.YouTube

防雷指數：⚠️⚠️⚠️

在YouTube上的介紹影視作品影片，因經過剪輯，若寫「無雷」就真的是無雷，可以大膽點閱。只是不看該則影片留言區是基本生存法則！畢竟留言區雷多是老生常談，尤其是預告片和解析影片底下。

任時完在《魷魚遊戲3》演「李名器」人氣暴漲。（Netflix提供）任時完在《魷魚遊戲3》演「李名器」人氣暴漲。（Netflix提供）

5.各大新聞媒體

防雷指數：⚠️⚠️⚠️

雖然媒體在試片或提前取得影片、戲劇或節目相關資訊後，必須遵守「Embargo（禁運）條約」，也就是在特定日期之前不能公開評論、劇透或發布任何相關內容。但夯劇或熱門電影正式上架後，媒體往往成為第一線報導「雷點」的戰場。

這時媒體往往搶先揭露劇情轉折、高潮場面甚至結局，滿足粉絲急切想了解劇情走向的心理需求。所幸，大多數媒體都有良心，懂得兼顧爆雷報導的同時，會在標題醒目位置放上「有雷慎入」或類似的劇透警告，提醒讀者斟酌閱讀。

Meta執行長祖克柏在自己的Threads示範灰色條的防劇透機制。（翻攝自Threads）Meta執行長祖克柏在自己的Threads示範灰色條的防劇透機制。（翻攝自Threads）

過去紙本媒體在搶先曝光《哈利波特》最新一集劇情時，也曾展現過巧思與創意。當時，報社設計了一個特別版面，劇透內容被印在一頁需要將報紙「翻轉」過來才能閱讀的位置。換句話說，讀者如果不想被劇透，只需照常翻閱報紙即可；但若真的好奇劇情，就得刻意把報紙倒轉，才能看到那段「秘密內容」。

它巧妙利用紙本媒介的物理特性，創造出「想看自己決定」的閱讀體驗，讓防雷成為一種有趣又貼心的互動。

然而社群時代的暴雷防不勝防，除了靠種種技術手段與自律避開，也呼籲大家防雷從你我做起，在貼文前加註「#有雷慎入」、「#劇透警告」，展現觀影同理心。畢竟每個正在等週末看片的人，都是一顆等待被保護的玻璃心。

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