大巨蛋大驚喜！奧運金牌王齊麟帶新婚老婆看五月天 柔道金牌也來了

五月天大巨蛋演唱會充滿驚喜。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕大巨蛋「金」光閃閃！五月天今（4）晚再次登上大巨蛋舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，這也是5525＋1新主題，奧運羽球金牌得主王齊麟帶著新婚老婆「十元」陳詩媛到場朝聖，另一驚喜是，曾拿下世壯運帕拉柔道金牌的金曲歌王蕭煌奇也坐在台下被主唱阿信捕捉。

王齊麟（右）和新婚老婆陳詩媛一起來看五月天演唱會。（翻攝自IG）

阿信看到蕭煌奇在台下，好奇問為什麼不是坐在VIP區，而是坐在觀眾席，蕭煌奇幽默說：「我坐在那裡不是都一樣，聽你們唱歌都一樣好聽。」原本這段點歌時段應該由五月天唱給歌迷聽，但阿信反而當場許願想聽蕭煌奇唱《你是我的眼》，蕭煌奇實力堅強，一開口清唱就讓全場讚嘆不已，瑪莎也誇太好聽了。

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阿信（右）當場許願想聽蕭煌奇（左2）唱《你是我的眼》。（相信音樂提供）

另外阿信還自爆，25年前他曾被唱片公司說「唱歌還可以再進修一下」，他揭曉：「那時的歌唱老師就是蕭煌奇老師。」由於今晚全場4萬粉絲意外賺到金曲歌王蕭煌奇開心口多唱一首，阿信笑說：「出場時每個人多繳五百元。」

之前蕭煌奇擔任琳誼演唱會嘉賓，曾開玩笑說要到大巨蛋摔阿信，還好今天現場阿信在他面前「相安無事」，沒有出現被世壯運柔道金牌摔的命運。

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