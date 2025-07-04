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北影酒會》遺憾病母無法回應…準女配張詩盈當場淚崩：很想媽媽

張詩盈（左）、姚以緹入圍台北電影節最佳女配角，繼金馬獎之後再度廝殺。（記者胡舜翔攝）張詩盈（左）、姚以緹入圍台北電影節最佳女配角，繼金馬獎之後再度廝殺。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第27屆台北電影節頒獎典禮明天（5日）舉行，女配角入圍者張詩盈、姚以緹今天出席入圍酒會，張詩盈當場淚灑現場，因為想起了自己的母親。

張詩盈出席台北電影節入圍酒會，身穿嫩粉色洋裝，十分亮眼。（記者胡舜翔攝）張詩盈出席台北電影節入圍酒會，身穿嫩粉色洋裝，十分亮眼。（記者胡舜翔攝）

張詩盈曾經以《父後七日》的孝女白琴拿下金馬獎、台北電影節的最佳女配角。今天她受訪表示，上次與北影有這麼接近的關係是15年前，當時她已經轉行、去上班，沒想到卻得獎了，「知道消息的時候，第一時間看到的家人是母親，她在電視上看到我的名字，我們一個在房內、一個房外對視，千言萬語。」

張詩盈強調，當演員之路上，不管有沒有賺錢，唯一給予她全力支持的就是媽媽，爸爸則是在她得獎之後，才開始關注。所以在得知以《小雁與吳愛麗》入圍之後，第一個想到的就是母親，「可惜她現在生病，已經沒辦法回應我們。」讓張詩盈忍不住哭了出來。

姚以緹身穿黑底白花的服裝，俏皮亮相台北電影節入圍酒會。（記者胡舜翔攝）姚以緹身穿黑底白花的服裝，俏皮亮相台北電影節入圍酒會。（記者胡舜翔攝）

姚以緹則是以《鬼才之道》入圍，她透露明天穿的紅毯戰袍，會延續電影中「潔西卡」的紅色風格。她表示，這次知道會成功入圍，感到很意外，當天經紀人拿著手機大喊「急件！急件！」想要給她驚喜，結果她因為當下正在畫特殊化妝，也沒辦法給大的反應，只勉強用嘴巴說出「怎麼會」。

最後請她對《鬼才之道》中的對手凱薩琳、入圍女主角的張榕容說句話，姚以緹再度潔西卡上身，嗆聲：「薩琳姐恭喜啊，要開心點，以後不知道還有多少次！」

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