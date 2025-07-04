北影酒會》曾國城瘦3公斤像曾敬驊？施名帥吐嘈：「曾」眼說瞎話

李康生（左起）、施名帥、曾敬驊、曾國城將競逐最佳男配角，出席台北電影節入圍酒會一同比讚。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第27屆台北電影節頒獎典禮明天（5日）舉行，今天舉行入圍酒會，曾國城繼《小雁與吳愛麗》入圍金馬之後，再度獲得最佳男配角提名，他坦言經過金馬震撼教育之後，心情確實比較平和，也很開心能與李康生一起入圍。李康生先前爆出誤拿海膽的新聞，他今天笑說「我看到海膽會怕」，對於入圍他直呼不意外。

李康生胸前大開V字，性感現身台北電影節入圍酒會。（記者胡舜翔攝）

曾國城、李康生、曾敬驊、施名帥等男配角入圍者今天出席入圍酒會，曾國城去年輸給了施名帥，無緣金馬最佳男配角，今年兩人再度對決，曾國城作勢不滿，不過強調沒有嫌隙，因為優秀的從業人員都會受到肯定，而北影帶給他溫暖的感覺就像參加派對一樣，讓他比較沒有那麼緊張。

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曾國城帥氣現身台北電影節入圍酒會，分享瘦了3公斤。（記者胡舜翔攝）

施名帥去年以《角頭—大橋頭》獲得金馬最佳男配角，今年則以《乒乓男孩》入圍北影最佳男配角。（記者胡舜翔攝）

曾國城今天透露，為了台北電影節瘦了3公斤，施名帥笑說，「7月5日（末日預言）可以跑得快一點」，曾敬驊則是因為近期沒有拍戲，稍微鬆懈了一點，自稱胖了不少。現場眾人打趣，曾國城或許哪天會變得像曾敬驊，施名帥一聽立刻吐嘈：「這是『曾』眼說瞎話（睜眼說瞎話）！」笑翻眾人。曾國城表示，希望有一天能夠與曾敬驊一起演戲，笑說「應該不是《刻在你心底的名字》，忘年之愛也行。」

曾敬驊出席台北電影節入圍酒會，雙手都比讚。（記者胡舜翔攝）

台北電影節最佳男配角入圍者，李康生（左起）、施名帥、曾敬驊、曾國城排排站，只有曾敬驊還沒比讚。（記者胡舜翔攝）

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