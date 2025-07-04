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北影酒會》陳柏霖笑爆王淨買好睡袋準備睡公園！世界末日心情很chill

影帝入圍者陳柏霖、萬洛．隆甘迦、藍葦華、潘綱大、黃冠智全員到齊。（記者胡舜翔攝）影帝入圍者陳柏霖、萬洛．隆甘迦、藍葦華、潘綱大、黃冠智全員到齊。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第27屆台北電影節頒獎典禮明天舉行，入圍酒會今晚（4日）登場，影帝入圍者陳柏霖、萬洛．隆甘迦、藍葦華、潘綱大、黃冠智全員到齊，藍葦華和萬洛更笑說是陳柏霖粉絲，藍葦華說看《我可能不會愛你》時超愛他，萬洛則是學生時期就看《藍色大門》稱讚他外貌都沒變，讓陳柏霖當場超害羞。

陳柏霖心情很chill，不受末日傳言影響。（記者胡舜翔攝）陳柏霖心情很chill，不受末日傳言影響。（記者胡舜翔攝）

陳柏霖說心情很chill，提到明天被預言是世界末日，當場爆料：「王淨說睡袋買好了，要不要去睡公園，但大家應該不會理她！」藍葦華說現在不會緊張，「可能明天會緊張」，黃冠智說入圍很興奮、很奇妙，「明天可能會穿少一點！」潘綱大說自己黃冠智有革命情感，「很榮幸從演戲的一開始到這邊，滿夢幻的。」

藍葦華說現在不會緊張，但可能明天會緊張。（記者胡舜翔攝）藍葦華說現在不會緊張，但可能明天會緊張。（記者胡舜翔攝）

萬洛則透過翻譯表示，很高興跟在座的各位一起入圍，「也很期待看各位入圍的影片。」他是蔡明亮的粉絲，除了今天在酒會碰到入圍的李康生，透露先前在坎城也有和李康生互動，「覺得自己是個小粉絲，對台灣電影跟導演都非常熱愛。」

萬洛表示很高興跟在座的各位一起入圍。（記者胡舜翔攝）萬洛表示很高興跟在座的各位一起入圍。（記者胡舜翔攝）

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