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娛樂 最新消息

苦熬3次試管 女星40歲圓夢誕下雙胞胎 嫩夫陪產迎新生命

40歲Lady Jane和31歲High Top迎來雙胞胎女兒。（翻攝自IG）40歲Lady Jane和31歲High Top迎來雙胞胎女兒。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾是韓團BIGFLO成員的「High Top」林賢太，退團後轉戰戲劇圈，曾在《模範計程車2》飾演非法共享群組成員，2023年和大10歲的女歌手「Lady Jane」全智慧結婚，如今喜訊降臨，夫妻倆迎來雙胞胎女兒，成為演藝圈幸福新手爸媽。

Lady Jane本月2日於IG透露，為生產住院準備剖腹產，曬出病房及自拍照分享待產心情寫下，「入院前的最後一次晚餐，肚子撐死了」、「手術前一天住院完畢」。驚喜的是，Lady Jane今（4日）再度於限時動態報喜，寫下「歡迎來到宇宙星球世界」字句，象徵雙胞胎平安誕生，讓粉絲紛紛留言祝福。

事實上，Lady Jane和High Top曾於今年1月公開歷經3次試管才順利懷孕，並開心表示，「因為是姐妹，所以更好了！」如今願望成真，雙胞胎女兒報到，兩人多年來的努力也獲得最甜美的回報。

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