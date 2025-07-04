晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TikTok女濟公爆走狂譙三字經 怒：神明應該為你們服務？

新竹一間宮廟女乩身直播時爆三字經。（翻攝自臉書）新竹一間宮廟女乩身直播時爆三字經。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕隨著TikTok（抖音國際版）在台灣使用人數上升，許多人都會開直播賣貨、算命、聊天、表演才藝。日前新竹一間宮廟開直播讓民眾問事，沒想到女濟公突然暴怒，在直播時開罵，三字經不斷，讓網友好奇。

正在直播的女濟公突然暴怒，與網友對槓。（翻攝自TikTok）正在直播的女濟公突然暴怒，與網友對槓。（翻攝自TikTok）

廟方今（4）日在社群平台發出道歉聲明，並表示由於全體擔當人員及門生思慮不周，導致直播時發生爭議，往會將引以為慎。從網友發布的44秒影片看來，畫面中的女濟公似乎是被網友發言激怒，因此對著鏡頭說：「就這樣啊，就沒做，你沒有做，X你X，發薪餉給你，憑什麼？」、「不要跟我講什麼啦，神明應該為你們服務嗎？X，我應該嗎？」、「這邊那麼多志工在這邊陪你們run，他們明天都要上～班吶，XXX咖好，一定要陪你們到天亮是不是，你們有沒有同理心？沒有同理心不要跟我講，拜託你，我沒退駕，拜託你自己退駕」。

直播中有網友似乎酸言酸語（紅框處），可能是引發衝突原因。（翻攝自TikTok）直播中有網友似乎酸言酸語（紅框處），可能是引發衝突原因。（翻攝自TikTok）

從TikTok畫面截圖可以發現部分網友，似乎有意尋釁，直播中在留言區酸言酸語，可能因此才導致場面失控。

廟方的道歉聲明中亦表示：道場的黑面濟宮師父曾於直播期間有言語不當方式示現，觀看直播的受眾各自宗教信仰也不同，所以對當日發生爭議鄭重道歉。

網友看法則認為「乩身是否為濟公師父不清楚，但是卻出口成『髒』」，也有人覺得「如果頻率不同就離開即可…彼此尊重」。

☆民俗說法僅供參考☆

新竹宮廟發道歉聲明。（翻攝自臉書）新竹宮廟發道歉聲明。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中