TikTok女濟公爆走狂譙三字經 怒：神明應該為你們服務？

新竹一間宮廟女乩身直播時爆三字經。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕隨著TikTok（抖音國際版）在台灣使用人數上升，許多人都會開直播賣貨、算命、聊天、表演才藝。日前新竹一間宮廟開直播讓民眾問事，沒想到女濟公突然暴怒，在直播時開罵，三字經不斷，讓網友好奇。

正在直播的女濟公突然暴怒，與網友對槓。（翻攝自TikTok）

廟方今（4）日在社群平台發出道歉聲明，並表示由於全體擔當人員及門生思慮不周，導致直播時發生爭議，往會將引以為慎。從網友發布的44秒影片看來，畫面中的女濟公似乎是被網友發言激怒，因此對著鏡頭說：「就這樣啊，就沒做，你沒有做，X你X，發薪餉給你，憑什麼？」、「不要跟我講什麼啦，神明應該為你們服務嗎？X，我應該嗎？」、「這邊那麼多志工在這邊陪你們run，他們明天都要上～班吶，XXX咖好，一定要陪你們到天亮是不是，你們有沒有同理心？沒有同理心不要跟我講，拜託你，我沒退駕，拜託你自己退駕」。

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直播中有網友似乎酸言酸語（紅框處），可能是引發衝突原因。（翻攝自TikTok）

從TikTok畫面截圖可以發現部分網友，似乎有意尋釁，直播中在留言區酸言酸語，可能因此才導致場面失控。

廟方的道歉聲明中亦表示：道場的黑面濟宮師父曾於直播期間有言語不當方式示現，觀看直播的受眾各自宗教信仰也不同，所以對當日發生爭議鄭重道歉。

網友看法則認為「乩身是否為濟公師父不清楚，但是卻出口成『髒』」，也有人覺得「如果頻率不同就離開即可…彼此尊重」。

☆民俗說法僅供參考☆

新竹宮廟發道歉聲明。（翻攝自臉書）

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