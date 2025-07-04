孫淑媚「激吻連晨翔」畫面流出！先請示雙親：簽署不害羞保證書

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫淑媚在戲劇《拜六禮拜》飾演「蕭吧」老闆娘，個性瀟灑又率性展現前所未有的面貌，深受觀眾喜愛。她在與連晨翔的激吻戲播出前，於社群平台Threads上正經八百的公告，為粉絲打預防針，提到今晚播出之《拜六禮拜》含「親親畫面」，本人已向雙親呈報，並簽署「不害羞保證書」，笑稱：「歡迎大家一起見證演技（與勇氣），我媽好像很期待。」讓網友紛紛敲碗「想看！」

孫淑媚（左）與連晨翔在《拜六禮拜》擦槍走火，激吻一路滾床。（公視台語台、華視提供）

她在戲裡苦惱辦冬至派對還是聖誕派對，現實中卻一點也不糾結，希望能舉辦中西合併的「冬至聖誕醉到趴」，與客人不醉不歸。這場戲宛如大型戀愛綜藝，牽起所有人的感情線。不僅連晨翔與孫淑媚意外擦槍走火，原本在網路世界曖昧的王品澔與葛丞也在酒吧發現彼此的真實身分。

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「聖誕派對」集結眾多實力派演員同台飆戲，讓連晨翔拍攝時恍惚覺得：「現在是演戲嗎？還是真的？對戲時大家都會即興演出，用角色的狀態說話、動作，所以要學著接住『丟來的球』，每個演員真的都很厲害！」王品澔回憶：「當時原本有點焦慮隔天要趕飛機工作，開拍後深刻感受到大家的專業跟投入，導演的每一個指令都是快狠準。」

王品澔（左）和葛丞在《拜六禮拜》之間有曖昧情愫。（公視台語台、華視提供）

葛丞更分享派對上的細節：「酒吧每個角落都有事件發生，因此每個環節都需要與導演和攝影師確認配合，包含DJ放音樂的時機、收集觀眾歌單的時機、看手機的時機、與品澔對眼的時機等，我最驚艷的是欣凌姐的主持功力，看似信手捻來又很幽默！」

李李仁則對孫淑媚印象很深刻：「她的聲音就有一種魔力，加上很放鬆很自然的演技，不管唱歌或表演都有一股個人的魔力，我覺得與她、鍾欣凌還有丁寧合作真的是我莫大的榮幸。」

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