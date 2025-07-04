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娛樂 最新消息

曾獲金曲新人 謝震廷突自爆「被疑是車手」上銬入監拘留

創作歌手謝震廷曾獲得金曲新人獎肯定。（資料照，記者王文麟攝）創作歌手謝震廷曾獲得金曲新人獎肯定。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手謝震廷曾獲得金曲新人獎肯定，但後來陸續發生和前女友的糾紛，以及高利貸事件，頻上社會新聞，今天他突在社群自爆：「今年六月時，我被警方逮捕了，原因是我被檢方控告詐欺罪行，雖然我一臉懵，但還是乖乖配合警方單位執法與調查，雙手上銬並入監拘留，並等候檢方開庭。」雖然後來無罪釋放，但他心理和精神上都出狀況，甚至出現輕生念頭。

謝震廷重提，約莫兩、三年前為了製作新作品，他傻乎乎去借了高利貸，事後也遇上詐騙集團，甚至遭牽連被警方逮捕。謝震廷發文談到：「在此我想先特別感謝臺北市政府警察局中山分局，以及中山警方調查局，感謝他們盡忠職守，在被押送的過程中，我完全沒有感受到任何的不尊重，或是先入為主等有罪推定的歧見。警方反而是選擇相信我的說詞，並耐心地替我分析整起事件的來龍去脈。」

另外謝震廷又提到：「原來在這兩年的時間裡，我的個資被詐騙集團蓄意利用，並將我的資料當作人頭而去對無辜民眾進行惡意詐欺等罪行，警方與檢方起初懷疑我是車手（詐騙集團團夥），但在我表態公眾人物的身分與過往的音樂作品，以及我真實所處的遭遇之後，他們皆選擇了相信我，並在庭後撤銷通緝與當庭無罪釋放，為此我非常感激（也謝謝中山分局的警察同仁喜歡並支持我的音樂作品。），雖然後續還要積極配合警方的調查與抓捕詐騙團夥，但也替他們為了維護社會秩序所付出的辛勞感到不捨。」

儘管撇清和詐騙集團關係，不過謝震廷還是遇到很多狀況，他說：「但屋漏偏逢連夜雨，家家有本難唸的經，人生不如意十之八九，近期親友之間的辭別、糾紛與不和睦，也間接使我不得不先動用拚命積攢的緊急資金，老實說，也嚴重影響到我的精神疾病。」他說自己甚至出現輕生念頭，並直呼：「真的，好痛苦⋯」由於謝震廷的發文顯示「AI資訊」，因此網友好奇他發文的真實性，但多半網友都是安慰他，告訴他：「等你回歸。」

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