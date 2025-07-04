香港DJ女神約砲男歌手 持久度只有「3分鐘」

香港DJ女神「Lokyii」上YouTube節目大談性事。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港DJ女神「Lokyii」最近上YouTube節目《The Love Boss》大爆自己的情史和性經驗，由於本期主題為女性話題，樂宜也非常大方地坦承，自己曾和男歌手約砲，卻發現對方持久度只有3分鐘。

樂宜認為自己是個理智型的人，不容易在對象身上投入過多感情。（翻攝自IG）

樂宜認為自己是個理智型的人，不容易在對象身上投入過多感情，也能分得清楚哪些人適合談戀愛，哪些人只能當性伴侶。主持人好奇樂宜的交往對象是否都是男神等級？她回答自己的確是「外貌協會」，交往對象無論是圈內人或圈外人都有。

樂宜透露自己曾與小有名氣的男歌手約砲，但對方表現不佳。（翻攝自IG）

樂宜也大方分享自己曾與小有名氣的男歌手約砲，對方身材中等、沒有自己的創作歌曲，英文名字在5個字母以內。樂宜更說出私密細節，表示男歌手雖然外型帥氣，但是真的上床實戰表現卻很不行，樂宜透露：「過程裡會做些奇怪的行為，要不就太小、太快或太軟」，讓主持人忍不住問「三樣都有嗎？」樂宜則回：「中了兩樣」，且對方只能維持3分鐘，讓她印象深刻。不過由於對方長相帥氣，樂宜雖然覺得性事不滿意，但之後仍繼續與對方約會。

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