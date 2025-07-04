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娛樂 最新消息

梁靜茹給的勇氣！瑪莎到老還要被虧 自招五月天「回家」出錯頻率變高

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天休息幾天之後，今（4日）晚再次回到大巨蛋舉辦「回到那一天」演唱會，而且是5525+1新主題，串場影片中團員來到「5555」，都變老了，沒想到老年瑪莎被虧：「手抖成這樣還能彈，真的需要一些勇氣。」再次拿瑪莎舊愛梁靜茹的經典歌曲《勇氣》開他玩笑，瑪莎則回，都過了30年了，還要繼續這樣虧他。

五月天大巨蛋開唱，瑪莎（左）繼續被虧。（相信音樂提供）五月天大巨蛋開唱，瑪莎（左）繼續被虧。（相信音樂提供）

將近10年才再度回到台北開唱，瑪莎說：「五月天回到家，自己在台上可感覺到每個人一場比一場放鬆，出錯頻率也變高。」 阿信趕緊否認：「我還沒。」瑪莎只好自嘲：「就我，我對不起大家。」他也解釋：「在熟悉舞台上才有這感覺，我會盡量保持不要出錯。」

怪獸和大家打招呼時，誤把大巨蛋說成小巨蛋，阿信說能了解怪獸的心情，「你是不是覺得大家聲音小小的。」覺得大巨蛋4萬人沒拿出該有的熱情，全場歌迷則重新高聲吶喊展現熱情。

冠佑則談到：「上週唱完3場之後，晚上回去睡不著覺，手機拿出來滑一下，滿感動，有歌迷說從頭唱到尾喉嚨都啞了，還說來看五月天，『這是我從小聽到大的歌』。」阿信窺冠佑：「你是因為這句才哭吧！」但冠佑談到：「五月天到現在26年了，從青春期到後青春期，有很多歌，很開心陪著大家從小到大，希望大家把大巨蛋當成最大的 KTV。」

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