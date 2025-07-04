（專訪）劉子銓《與惡2》叛逆縱火！入戲捷運站1怒吼嚇到路人

〔記者蕭方綺／專訪〕劉子銓在《我們與惡的距離》第二季中飾演一名縱火犯，該劇明晚將迎接完結篇。角色患有ADHD（注意力不足過動症）、情緒管理障礙與反社會人格，拍攝期間長達五個月，幾乎每天都在進行高張力、大吼大叫的戲，他坦言情緒常常被角色牽著走。

劉子銓在《我們與惡的距離》第二季因ADHD等疾患引發脫序行為，為家人帶來莫大困擾。（公視提供）

拍戲期間，他明顯感受到角色對生活的滲透。當時才一歲多的妹妹，有天突然不再親近他，彷彿察覺到他眼神變了，讓一向寵妹的他感到特別失落，好在相處個三四天，妹妹愛他如昔。還有一次在捷運站，他為了繞過前方一對親熱中的情侶，脫口而出音量過大的「不好意思借過一下」，引來路人側目。他當下才驚覺：「我看到那對情侶，內心竟然冒出『怎麼不讓路，卿卿我我有這麼重要嗎？』這種想法。」那股突如其來的冷漠與衝動，讓他意識到角色已經在自己心中悄悄扎根，並且萌芽到極致。

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劉子銓在《我們與惡的距離》第二季中常有衝動行為發生，戲裡黃鐙輝嘗試壓制他的反叛。（公視提供）

為了理解這個角色，劉子銓花了不少功夫。他認真研究ADHD與反社會人格的特徵，還主動找身邊有過動傾向的朋友聊天，觀察他們如何與世界互動。他也查了許多心理學案例，試圖更深入地了解反社會人格如何看待世界。他分享：「這些人遇到事情的第一反應，往往是把責任推給外界，認為『是這個世界對不起我，才讓我變成這樣』。」理解這樣的心理機制，讓他在演出時更能掌握角色的行動邏輯與情緒動力。

劉子銓（左起）和導演林君陽、周渝民討論《我們與惡的距離》第二季角色演出。（公視提供）

談到與「仔仔」周渝民對戲，他印象特別深刻：「我們的丟接很自然，會希望狀態是最貼近角色的。」其中一場對戲還出現了《火影忍者》的查克拉梗，讓現場氣氛輕鬆不少。「他雖然不太懂那個梗，但我做一些節能的手勢，他會問我要怎麼比，我就教他。」導演林君陽看到兩人互動有趣，乾脆把這段即興靈感寫進劇本中。

兩人戲外互動不多，卻都非常專注於角色準備。劉子銓笑說：「他會跟我分享他做完醫生筆記，然後問我：『如果你是這樣的病人，你覺得醫生會怎麼對你？』」兩人之間有種認真又微妙的「醫病關係」，讓表演過程更有真實感。

如今的劉子銓仍在努力突破每一次表演的極限。他習慣在拍攝前準備兩三種版本的演法，讓導演選擇。「有時候想不出第三種，就會直接討論。像有場借錢的戲，導演跟我說：『想像你背後有把刀逼著你去做。』我一聽就懂。」

導演林君陽（左）與劉子銓討論拍攝。（公視提供）

聊到劇中那場令人印象深刻的脫褲戲，他坦言這是第一次拍全身幾乎裸露的戲，只穿著一件肉色小內褲，事前相當緊張，壓力不小。幸好開拍當天劇組給了他充分的空間，也貼心地問他要不要穿浴袍走位。他笑說：「我後來說不用，走來走去比較放鬆。」

《我們與惡的距離》官方臉書4日晚上8點半進行最終回限定直播，導演林君陽、編劇呂蒔媛偕同演員周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、詹子萱、劉子銓、白潤音等將上線與觀眾互動。該劇5日將播出完結篇，晚上9點起在公視、CATCHPLAY電影台及CATCHPLAY+上的頻道專區連播兩集；直播後的新集數也將於當晚十點起在公視+、CATCHPLAY+、愛奇藝國際版同步上架；海外將同步上架於 CATCHPLAY+ 印尼及新加坡，以及AMAZON PRIME VIDEO全球240個國家與地區。

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