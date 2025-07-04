（影）曾演出NHK《鈴蘭》 日本45歲女星被發現陳屍家中

日本女演員遠野凪子傳出陳屍家中。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本女演員遠野凪子驚傳死訊，她3日晚間被發現在東京住家身亡，今（4）日媒報導她陳屍家中，她的鄰居都嚇瘋，表示3日晚間，大概有3輛消防車、2～3輛救護車趕來，現場氣氛詭異而緊張。

45歲的遠野凪子除了曾經拍過《鈴蘭》之外，也曾參與高分經典神劇《勝利即是正義2》、《世界奇妙物語》演出。演技精湛的她還曾經被日本網友票選為演藝界十大「惡女」之一。

請繼續往下閱讀...

遠野凪子上月底在社群坦承自己罹患憂鬱症。（翻攝自IG）

遠野凪子傳出死訊前曾在6月26日於社群平台坦承自己罹患憂鬱症，隔日又發布了一段自己用煎鍋燉雞肉的影片，並語氣平靜的解釋作法，沒想到卻成了她人生當中最後一篇貼文。警方目前初步判斷沒有他殺可能性，只是還在確認死者的身分。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法