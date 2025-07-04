柯有倫11歲特訓想飛越長城！讚4歲女兒有騎士魂

〔記者林欣穎／台北報導〕柯有倫出席「2025 Honda Motorcycle 國際重型機車展」親自揭幕新車，與車迷熱情互動，現場人氣爆棚。柯有倫私下是十足的「重機控」，這回受邀站台Honda車展，他笑說：「第一次參加Honda家庭日就被大家的活力震撼到，這次很期待再跟Honda家族的車迷們近距離互動，大家一起來看新車、也來感受騎車的熱情。」

柯有倫談父子情誼與越野魂。（Honda Taiwan提供）

活動現場柯有倫也分享一段關於父親的瘋狂回憶：「1992年爸爸飛越長城時，原本我也要一起騎車飛越！我那年才11歲，已經開始特訓了，結果媽媽發現後差點家庭革命，最後當然被叫停，但那個記憶永遠在我心裡。」即使成為父親後，騎乘習慣也悄悄轉變。「現在沒以前那麼常騎車了，但每當有壓力，我還是會騎著CRF上山透透氣，那是我放鬆、重新充電的方式。」

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自稱是「女兒傻瓜」的柯有倫談起四歲的女兒時更顯柔情：「她膽子很大、平衡感又好，未來可能也會喜歡騎摩托車。不過，不管怎麼樣，我希望她人生中第一台摩托車，一定是我來騎！」他笑說：「搞不好DNA已經啟動她的騎士魂了！」被問到曾經擁有過幾台重機？他笑說：「真的數不清了，但車庫裡最多大概同時擺六台，不會太多，因為我常出國工作，不想讓車放太久沒發動。我還會借朋友幫忙騎，確保每一台車都維持在最完美的狀態。」

柯有倫出席國際重型機車展。（Honda Taiwan提供）

除了騎車，近年也以健身、音樂雙棲備受注目。他剛參與《Muscle Star自然之星》健美比賽，大受好評，提到這段經歷，他感謝好友張傑的鼓勵：「當下他看到我練身體就問我要不要參賽，我直接脫上衣請他評估，然後我們就組了一場明星表演賽！」談到下半年計畫，柯有倫也透露：「我正在籌備新專輯，累積了很多首歌，現在就是把未完成的收尾、完成製作，希望今年底或明年初能推出，跟歌迷見面。」

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