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GD小巨蛋連唱三天 加碼包下台北101「3樓層」辦展覽

GD首爾場展覽。（Creative MUT提供）GD首爾場展覽。（Creative MUT提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「GD」G-DRAGON即將在7月11日起一連三天在台北小巨蛋舉行世界巡迴演唱會「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR : Übermensch」，如今更加碼宣告好消息，GD展覽也將移師台北，於台北101盛大展開，為期將近一個月，且包下3個樓層大規模呈現。

今年3月，G-DRAGON於首爾盛大推出個人藝術展G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch，該展覽以高端技術與藝術打造，讓觀眾能完整體驗展G-DRAGON的世界觀，透過高科技手法，展覽完整詮釋G-DRAGON第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數位媒體藝術形式生動呈現其創作哲學。

GD首爾場展覽。（Creative MUT提供）GD首爾場展覽。（Creative MUT提供）

整體內容圍繞《Übermensch》的世界觀，透過數位語言具象化「自我超越」、「藝術的自由」與「對未來的想像力」三大主題，為觀展者帶來前所未有的沉浸式體驗。展覽於首爾僅展出短短10天，便吸引超過5萬5千人參觀，門票開賣20分鐘即全數售罄，週邊商品也於50分鐘內搶購一空，締造驚人的紀錄與話題熱度。

日前正式公布東京場與台北場的消息，東京站將於7月12日至21日，於新宿住友大廈三角廣場登場，帶來如同音樂祭等級的大型媒體藝術展。緊接而來的台北站則以「沉浸式主題概念」重磅登場，展覽的亮點之一，是觀眾可透過VR技術，沉浸式體驗G-DRAGON最新單曲《TAKE ME》的精彩演出，彷彿親臨舞台現場。

GD首爾場展覽。（Creative MUT提供）GD首爾場展覽。（Creative MUT提供）

展區設有超大型全像投影螢幕，觀眾無需配戴任何特殊設備，即可裸眼從多角度欣賞立體虛擬影像，享受視覺與聽覺的雙重饗宴。此外，展覽亦同步運用多台5G即時全息裝置，播放《TAKE ME》與《IBELONGIIU》兩首表演影像，螢幕邊框僅2公分，營造出極致真實的臨場感。展區中央更設置象徵G-DRAGON創作精神的裝置藝術「DAISY GARDEN」，包含高達7公尺的巨大雛菊裝置、數百顆漂浮雛菊氣球與沉浸式音樂環繞，打造出前所未有的感官震撼體驗。

門票每張售價NT$588將於7月10日傍晚7點10分起於Klook平台開賣，更多展覽資訊可透過台北場官方社群平台查詢。

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