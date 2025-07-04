不敢相信！TWICE娜璉逛高雄夢時代 狂掃台灣名產被拍

娜璉今晚將在高雄啤酒節演出。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕韓國天團TWICE的成員娜璉今晚將在高雄啤酒節壓軸演出，台灣ONCE（粉絲名）苦等十年終於盼到偶像來台灣，還有幸運歌迷在百貨公司巧遇女神，難掩喜悅心情。

今天有網友在Threads發文：「欸不可能在夢時代裡面遇到林娜璉欸！」曬出偶像逛夢時代的照片，只見娜璉戴著毛帽與墨鏡，在保鑣及工作人員的陪同下一起逛街。對此，主辦單位表示，娜璉下午趁空檔，去了「夢時代購物中心」買了台灣名產糖村牛軋糖餅，還去了星巴克喝咖啡。

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第17屆「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」盛大登場，活動7月4日（五）至7月6日（日）一連三天，在高雄夢時代正對面廣場熱鬧舉行，今晚娜璉壓軸登台，備受粉絲期待，首日門票開賣就已經秒殺完售。

主辦單位表示，3天的現場人數超過95000人，主辦單位特別安排人氣清涼DJ秀作為迎賓暖場表演，讓粉絲一入場便能沉浸於夏日音樂與清涼啤酒交織的派對氛圍。

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