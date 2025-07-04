阿湯哥生日快樂！《不可能8》再刷新生涯在台票房

「阿湯哥」湯姆克魯斯3日度過63歲生日。（UIP提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯昨（3日）度過63歲生日，由他主演的賣座系列最新作品《不可能的任務：最終清算》全台票房截至昨天，也再刷新他的生涯紀錄，以台幣4.38億元正式超越上一集《不可能的任務：致命清算》的台幣4.36億元，登上阿湯哥在台票房第3名。

湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》在台上映再度刷新紀錄。（UIP提供）

目前阿湯哥在台最賣座電影仍是2022年創造票房神話，就連大導演史蒂芬史匹柏都盛讚他「救了好萊塢」的《捍衛戰士：獨行俠》，全台票房高達台幣7.74億元。而《不可能的任務：最終清算》將接著挑戰該系列在台紀錄，下一步瞄準第6集《不可能的任務：全面瓦解》的台幣4.47億元，持續往系列最賣座邁進。

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《不可能的任務：最終清算》穩居2025年全台票房冠軍，同時也是今年目前唯一台北票房破億電影，並在全台持續上映中。

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