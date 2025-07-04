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娛樂 最新消息

微短劇《偷偷藏不住》僅播8天就沒了 宣布永久下架

微短劇《偷偷愛上你之許你》承諾於2025年7月3日提前永久下架。（翻攝自微博）微短劇《偷偷愛上你之許你》承諾於2025年7月3日提前永久下架。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕趙露思、陳哲遠主演的偶像劇《偷偷藏不住》，近日以全新陣容推出微短劇版本《偷偷藏不住之許你》6月26日播出，卻爆發未經授權擅自改編問題，經過協商討論後，出品方公司「哇唧唧哇」承認疏失向外界致歉，並承諾於2025年7月3日提前永久下架，播出時間僅短短8日。

微短劇《偷偷愛上你之許你》僅播出短短8天。（翻攝自微博）微短劇《偷偷愛上你之許你》僅播出短短8天。（翻攝自微博）

《偷偷藏不住》原作者竹已及小說平台「晉江文學城」公開指控哇唧唧哇涉嫌侵權，經過激烈交鋒，今（4）發出聯合聲明，表示已與晉江文學城、竹已溝通、達成共識，坦承微短劇製作過程中產生疏漏，並公開聲明道歉。

微短劇《偷偷愛上你之許你》涉侵權。（翻攝自微博）微短劇《偷偷愛上你之許你》涉侵權。（翻攝自微博）

關於《偷偷藏不住》影視改編相關事宜的聯合聲明

致所有關心《偷偷藏不住》的朋友們：

近日，關於網路微短劇《偷偷藏不住之許你》（以下簡稱“該微短劇”）的討論，引起了廣大讀者和觀眾的關註（關注）。霍爾果斯哇唧唧哇娛樂文化有限公司（以下簡稱“哇唧唧哇”）與北京晉江原創網路科技有限公司（以下簡稱“晉江文學城”）@晉江文學城 及原著作者竹已@小竹已 三方經過深入溝通協商，現就相關事宜達成如下共識：

哇唧唧哇始終珍視與晉江文學城及竹已女士建立的合作關系。哇唧唧哇對在推進《偷偷藏不住》影視化過程中存在的疏漏，鄭重向晉江文學城、竹已女士以及廣大關心愛護《偷偷藏不住》的讀者和觀眾致以最誠摯的歉意。感謝廣大讀者和觀眾一直以來對《偷偷藏不住》影視改編的關註（關注）和喜愛。今後哇唧唧哇將更加嚴格地履行合同約定的義務，確保類似情況不再發生。

現經三方友好協商，哇唧唧哇決定秉持尊重作者、友好合作、愛護作品的態度，於2025年7月3日永久下架該微短劇。未來，哇唧唧哇將繼續為讀者和觀眾呈現優質內容，共同促進文化產業的繁榮發展。

感謝大家的理解與支持！

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