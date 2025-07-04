晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）劉子銓認和生母失聯 開口叫趙小僑「媽媽」主因曝光

〔記者蕭方綺／專訪〕劉子銓在《我們與惡的距離》第二季中飾演縱火犯，以一場大火燒毀了周渝民原本幸福的家庭。他所詮釋的角色成長過程缺乏家庭關愛，加上反社會人格特質，常陷入情緒風暴。戲外的劉子銓卻截然不同，4歲經歷父母離異，7歲時迎來繼母趙小僑，他滿懷感恩地說：「我的家人給我滿滿的愛。」

劉子銓（左）在《我們與惡的距離》第二季劇中和飾演父親的盛鑑有許多衝突戲碼。（公視提供）劉子銓（左）在《我們與惡的距離》第二季劇中和飾演父親的盛鑑有許多衝突戲碼。（公視提供）

他的角色渴望被愛，而現實生活中的他，其實是被滿滿的愛包圍著長大的。他提到爸爸劉亮佐從小就用「把孩子當大人說話」的方式來教育他和妹妹，像他小時候跌倒後哭得很慘，劉亮佐並不會像有些家長那樣說「地板壞壞讓你跌倒」，反而是蹲下來問：「兒子，你是嚇到還是痛？」如果只是嚇到，爸爸就會很冷靜地說：「那你先不要哭，痛的時候再跟爸爸說。」這種理性又尊重的方式，讓他從小習慣被當成一個可以被理解的人來對待。

劉子銓（左起）、劉亮佐、女兒典典、趙小僑一起出席活動，看得出來一家四口感情緊密。（資料照，記者陳奕全攝）劉子銓（左起）、劉亮佐、女兒典典、趙小僑一起出席活動，看得出來一家四口感情緊密。（資料照，記者陳奕全攝）

加上劉亮佐和趙小僑總是對他說：「不管做什麼事，只要想清楚後果和責任，我們都支持你。」也許正因為這份無條件的信任，讓他的叛逆期反而顯得格外平淡。

他笑說高中時若被爸媽嘮叨整理房間，聽煩了頂多回一句：「我聽到了！」就不再多說話，爸媽一看他這模樣，就知道他不高興，便主動給他空間，讓雙方都冷靜一下。談及至此，他忍不住虧趙小僑：「她比爸爸更囉唆！」

他自認與爸媽的相處像朋友。在他的話語中提到的「媽媽」是趙小僑，他過去一直習慣叫她「僑」，但心裡早就想叫她一聲「媽媽」，卻遲遲找不到適當時機。直到妹妹一歲半開始模仿大人說話，他抓準這個機會「宣示」般地對趙小僑說：「寶寶越來越會學人講話，那我現在叫你媽，可以嗎？」對方點頭冷靜接受。

劉子銓很珍惜家人之間情誼。（公視提供）劉子銓很珍惜家人之間情誼。（公視提供）

事後劉亮佐傳簡訊偷偷告訴他：「你媽開心到炸掉。」讓劉子銓很不好意思。但受訪時他的話語中總是不斷提到「我媽」、「媽媽」，他笑嘻嘻說：「我現在一直叫她媽媽，想把以前沒講的都補回來。」至於生母，他坦言已經沒有聯繫，也不知道對方現在哪裡。他總結談到：「現在有這麼好的家，有爸媽、有妹妹，我真的很幸運。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中