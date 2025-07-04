（專訪）劉子銓認和生母失聯 開口叫趙小僑「媽媽」主因曝光

〔記者蕭方綺／專訪〕劉子銓在《我們與惡的距離》第二季中飾演縱火犯，以一場大火燒毀了周渝民原本幸福的家庭。他所詮釋的角色成長過程缺乏家庭關愛，加上反社會人格特質，常陷入情緒風暴。戲外的劉子銓卻截然不同，4歲經歷父母離異，7歲時迎來繼母趙小僑，他滿懷感恩地說：「我的家人給我滿滿的愛。」

劉子銓（左）在《我們與惡的距離》第二季劇中和飾演父親的盛鑑有許多衝突戲碼。（公視提供）

他的角色渴望被愛，而現實生活中的他，其實是被滿滿的愛包圍著長大的。他提到爸爸劉亮佐從小就用「把孩子當大人說話」的方式來教育他和妹妹，像他小時候跌倒後哭得很慘，劉亮佐並不會像有些家長那樣說「地板壞壞讓你跌倒」，反而是蹲下來問：「兒子，你是嚇到還是痛？」如果只是嚇到，爸爸就會很冷靜地說：「那你先不要哭，痛的時候再跟爸爸說。」這種理性又尊重的方式，讓他從小習慣被當成一個可以被理解的人來對待。

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劉子銓（左起）、劉亮佐、女兒典典、趙小僑一起出席活動，看得出來一家四口感情緊密。（資料照，記者陳奕全攝）

加上劉亮佐和趙小僑總是對他說：「不管做什麼事，只要想清楚後果和責任，我們都支持你。」也許正因為這份無條件的信任，讓他的叛逆期反而顯得格外平淡。

他笑說高中時若被爸媽嘮叨整理房間，聽煩了頂多回一句：「我聽到了！」就不再多說話，爸媽一看他這模樣，就知道他不高興，便主動給他空間，讓雙方都冷靜一下。談及至此，他忍不住虧趙小僑：「她比爸爸更囉唆！」

他自認與爸媽的相處像朋友。在他的話語中提到的「媽媽」是趙小僑，他過去一直習慣叫她「僑」，但心裡早就想叫她一聲「媽媽」，卻遲遲找不到適當時機。直到妹妹一歲半開始模仿大人說話，他抓準這個機會「宣示」般地對趙小僑說：「寶寶越來越會學人講話，那我現在叫你媽，可以嗎？」對方點頭冷靜接受。

劉子銓很珍惜家人之間情誼。（公視提供）

事後劉亮佐傳簡訊偷偷告訴他：「你媽開心到炸掉。」讓劉子銓很不好意思。但受訪時他的話語中總是不斷提到「我媽」、「媽媽」，他笑嘻嘻說：「我現在一直叫她媽媽，想把以前沒講的都補回來。」至於生母，他坦言已經沒有聯繫，也不知道對方現在哪裡。他總結談到：「現在有這麼好的家，有爸媽、有妹妹，我真的很幸運。」

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