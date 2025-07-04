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娛樂 最新消息

（Fun鬆一夏-1） 上山下海過暑假 熱血阿傑前進婆羅洲

兜形金龜被譽為飛行的寶石，本以為只在超過1000公尺的雲霧森林才會出現，阿傑沒想到在神山國家公園海拔研究站也能看到牠，非常驚喜。（熱血阿傑提供）兜形金龜被譽為飛行的寶石，本以為只在超過1000公尺的雲霧森林才會出現，阿傑沒想到在神山國家公園海拔研究站也能看到牠，非常驚喜。（熱血阿傑提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者張錦露／綜合報導〕放暑假囉！Hot到最高點的7月你想怎麼玩？想被「森林裡的孫悟空」長臂猿用歌聲叫你起床嗎？期待豬尾猴跟你玩搶香蕉的遊戲嗎？生態達人「熱血阿傑」黃仕傑迫不及待的說︰「是的！我超想念在一級保護區裡的老朋友。」

金鐘獎益智及實境節目獎《上山下海過一夜》的隊長熱血阿傑，在暑假安排了不少探險和消暑行程，6日就要與同好啟程前往一級保護區「婆羅洲叢林少女營地」，也是大馬第二高峰的雨林之窗；那裡生態豐富，有超過1萬種昆蟲、50種哺乳類與120種鳥類，是阿傑每年夏天必訪的生態聖地。

神山國家公園低海拔研究站的「凱氏大王花」正盛開，這是大王花開花第3天的樣貌。（熱血阿傑提供）神山國家公園低海拔研究站的「凱氏大王花」正盛開，這是大王花開花第3天的樣貌。（熱血阿傑提供）

阿傑在2009年第一次踏上波羅洲，就被它古老且豐富的生態所吸引，「一見鍾情」愛上這塊被譽為「亞洲的肺葉」的熱帶雨林。婆羅洲的原始森林大而美，擁有獨特且珍稀的動植物，包括世界上最大的花朵「屍花 」大王花、華麗蠟蟬、牛角長棘蛛、婆羅洲頭角蜥、赫氏箭螳、枯葉角蟾…，還有各種蝴蝶與開花植物。阿傑第一次帶兒子出國就選定了婆羅州，他說︰「我想讓他從小就打開最豐富的自然觀察之眼。」

婆羅州叢林少女營地最美麗的樹冠頂層樣貌，漫步在稜線上感受舒服的自然氣息。（熱血阿傑提供）婆羅州叢林少女營地最美麗的樹冠頂層樣貌，漫步在稜線上感受舒服的自然氣息。（熱血阿傑提供）

2019年，阿傑踏上婆羅洲滿10年，他的生態探險跟著升級。在大馬朋友的帶領下，阿傑前往位於大馬第二高峰特魯斯瑪迪山裡的「婆羅洲叢林少女營地」，阿傑讚嘆說︰「這裡彷若人間天堂，各種哺乳類動物、鳥類、昆蟲，隨時隨地都會出現在身邊，讓人眼花撩亂。」

阿傑最驚豔的昆蟲有長得像蘭花的蘭花螳螂、光芒閃耀如寶石的兜型金龜、在樹幹上像樹皮一樣的隱形高手飛蜥，還有台灣沒有的「飛行高手」金花蛇，以及渾身是刺、被稱為「箭豬」的豪豬。

大自然有許多忍者動物，偽裝成各種不同的模樣，其中枯葉角蟾是其中的佼佼者，假裝是枯葉藏身在落葉底層。（熱血阿傑提供）大自然有許多忍者動物，偽裝成各種不同的模樣，其中枯葉角蟾是其中的佼佼者，假裝是枯葉藏身在落葉底層。（熱血阿傑提供）就那麼剛好，中秋月圓時刻能記錄到大型的貓頭鷹「馬來雕鴞」，果然努力跑野外的人就能拍到好照片。（熱血阿傑提供）就那麼剛好，中秋月圓時刻能記錄到大型的貓頭鷹「馬來雕鴞」，果然努力跑野外的人就能拍到好照片。（熱血阿傑提供）

他特別激賞營地特別設置吸引昆蟲的燈光，夜間會有很多趨光的珍貴動物現身，例如：帝王蟬、婆羅洲大兜蟲、葉竹節蟲、各種鍬形蟲、大燕蛾；同時也吸引果子狸、馬來靈貓、馬來雕鴞（貓頭鷹）前來用餐。森林裡更有原生的鹿角蕨、 二眼豬籠草，阿傑說：「這裡不只是一級保護區、原始森林，更是野生動物的庇護所。」他非常開心號召同好在海拔1200公尺的熱帶雨林與動物共舞，領略生態奧妙之美。

行裝已經收好，出發前，阿傑的好友告訴他，在少女營地也有非常稀有的蛇類，他超級期待的說：「希望這次行程除了帶領夥伴看到各種豐富的生物之外，也能KO朋友特別告訴我的這種蛇類—皇家曙蛇。」

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