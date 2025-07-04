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娛樂 最新消息

日圓史上最甜！視網膜1年狂飛12次「我不換日幣都猶豫了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日圓再度貶值，今（4日）台銀現鈔賣出價盤中一度掛出0.2026，創下史上「最甜換匯價」，數位銀行甚至出現「0.19字頭」水準，讓許多台灣網友直呼「1台幣換5日圓幾乎成真」。對此，時常赴日本旅遊的網紅視網膜、華視前主播陳子見也笑稱，平常都不換日幣的自己都心動了，顯示日圓跌破心理防線已引發高度關注。

面對日圓貶值，讓從不換日幣的視網膜也坦言相當心動。（組合照，翻攝自IG）面對日圓貶值，讓從不換日幣的視網膜也坦言相當心動。（組合照，翻攝自IG）

日圓再刷新最甜價，新台幣今雖然開盤小貶，不過在買盤挹注下再度走升，台銀日圓現鈔賣出價在9點26分以後連掛5盤「0.2026」價位，刷新史上最甜換匯紀錄，包括台銀、玉山、中信等多家銀行的日圓匯率接連下探，數位優惠匯率出現「0.19字頭」，讓許多網友紛紛直呼「1：5實在太香了！」

觀察日圓持續走貶，台灣演藝圈及娛樂產業相關需求也將被推升，包括日系品牌代言人、外景節目拍攝、粉絲團赴日活動都有可能因匯率超甜加速布局。對此，最高紀錄1年曾飛日本12趟的網紅「視網膜」、華視前主播陳子見稍早也吐露心聲，「之前都想說1:5只是大概，現在1:5幾乎已經成為現實，從不換日幣只刷卡的我都猶豫了...」

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