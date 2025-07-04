宋哥遭大咖前輩逼「脫衣跳舞」嚇壞逃走 揭潛規則內幕：好噁

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「宋哥」宋依璇從模特兒轉戰綜藝圈，時常在談話節目、社群平台分享生活大小事，日前她上節目透露，自己18、19歲剛入行時，曾遭大咖前輩灌酒、逼脫衣跳舞，當時的場景仍讓她記憶猶新。

宋哥透露剛入行時遭遇潛規則的經歷。（翻攝自YT）

宋哥日前上節目《11點熱吵店》透露，當年剛進入模特兒圈時，經常收到業界有權有勢的長輩邀約飯局，身為新人的她，為了避免得罪大咖，只好硬著頭皮答應。某次的聚會大約9點結束後，她突然被告知要續攤，接著就被帶到汽車旅館，進入房間後發現裡面男女混雜，幾名年輕女子明顯喝醉，在貼著男生跳舞，讓她當下十分衝擊。

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宋哥害怕的坐在沙發上不敢動，隨即就被身旁的長輩要求「不跳舞就喝酒」，接著對方更指定現場另一名身材火辣的女生脫衣跳舞助興，並向她喊道「妳看她跳舞跳得這麼棒」，害怕得罪人的她，也開始將外套、套頭毛衣脫掉，由於當時天氣寒冷，她身上還穿著發熱衣，讓現場長輩一看氣氛瞬間解掉，「然後就有一些長輩說『算了，妳不用，妳真的不會跳舞』」，這才讓她逃過一劫。

不過宋哥仍遭身邊長輩毛手毛腳，「我就想說不能這樣下去，這樣下去一定會出事，我就死命一直跑，跑到大門口攔計程車就回家。」沒想到2天後，宋哥巧遇某位參加派對的長輩，對方竟冷嘲熱諷，「我在這個行業遇過這麼多模特兒，就妳最不乖。」恐怖經歷讓她至今回想起來仍感到噁心。

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