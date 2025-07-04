晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宋哥遭大咖前輩逼「脫衣跳舞」嚇壞逃走 揭潛規則內幕：好噁

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「宋哥」宋依璇從模特兒轉戰綜藝圈，時常在談話節目、社群平台分享生活大小事，日前她上節目透露，自己18、19歲剛入行時，曾遭大咖前輩灌酒、逼脫衣跳舞，當時的場景仍讓她記憶猶新。

宋哥透露剛入行時遭遇潛規則的經歷。（翻攝自YT）宋哥透露剛入行時遭遇潛規則的經歷。（翻攝自YT）

宋哥日前上節目《11點熱吵店》透露，當年剛進入模特兒圈時，經常收到業界有權有勢的長輩邀約飯局，身為新人的她，為了避免得罪大咖，只好硬著頭皮答應。某次的聚會大約9點結束後，她突然被告知要續攤，接著就被帶到汽車旅館，進入房間後發現裡面男女混雜，幾名年輕女子明顯喝醉，在貼著男生跳舞，讓她當下十分衝擊。

宋哥害怕的坐在沙發上不敢動，隨即就被身旁的長輩要求「不跳舞就喝酒」，接著對方更指定現場另一名身材火辣的女生脫衣跳舞助興，並向她喊道「妳看她跳舞跳得這麼棒」，害怕得罪人的她，也開始將外套、套頭毛衣脫掉，由於當時天氣寒冷，她身上還穿著發熱衣，讓現場長輩一看氣氛瞬間解掉，「然後就有一些長輩說『算了，妳不用，妳真的不會跳舞』」，這才讓她逃過一劫。

不過宋哥仍遭身邊長輩毛手毛腳，「我就想說不能這樣下去，這樣下去一定會出事，我就死命一直跑，跑到大門口攔計程車就回家。」沒想到2天後，宋哥巧遇某位參加派對的長輩，對方竟冷嘲熱諷，「我在這個行業遇過這麼多模特兒，就妳最不乖。」恐怖經歷讓她至今回想起來仍感到噁心。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中