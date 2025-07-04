大牙上工了！華岡藝校資深學姐 抖出王心凌高中秘密

幻藍小熊與主持人大牙同台。（北流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊日前現身華岡藝校，拍攝北流全新節目《歌手返校日》，被譽為「明星搖籃」的華岡藝校孕育無數戲劇、音樂等領域的明日之星，包括幻藍小熊的隊長XXIN與主持人大牙皆是表演藝術科畢業。

北流特別策劃《歌手返校日》，邀請歌手重返母校分享自身故事，點燃學弟妹心中的夢想火花。主持人大牙是表藝科第一屆的大學姐，她笑說：「一看綁辮子的就知道是我們表藝科的啦！」XXIN對於校園角落也有滿滿回憶，就連校歌都能隨口唱出，引發全場大合唱；采甄也在華岡讀過一年的書，直說重返校園一切都充滿了親切感。

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幻藍小熊到華岡藝校演出。（北流提供）

談到影響深遠的歌曲，幻藍小熊選唱了同為「學姐」王心凌的經典《當你》，獻給追夢的學弟妹，希望大家都能眼裡有光、勇敢去愛。隨著旋律響起，全場沉浸在青春感動中，大牙更爆料：「王心凌以前在學校叫『牛奶』，因為皮膚超白，跟毓一樣！」逗樂全場。幻藍小熊也分享，近況9月將推出全新韓文單曲，以「Hot girl風格」華麗回歸，11月8日更要在高雄流行音樂中心舉辦專場演唱會，之後還會赴北美宣傳，甚至登上美國大聯盟球場表演，朝國際舞台邁進。

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