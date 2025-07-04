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賽德克族美女歌手勇奪金曲獎 分享築夢心路歷程

南投縣長許淑華頒贈獎勵金，鼓勵勇奪今年金曲獎最佳原住語歌手獎的姑慕·巴紹。（記者張協昇攝）南投縣長許淑華頒贈獎勵金，鼓勵勇奪今年金曲獎最佳原住語歌手獎的姑慕·巴紹。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕來自南投縣仁愛鄉廬山部落的賽德克族女歌手姑慕·巴紹（Kumu Basaw），以《Qrasun 格拉孫》專輯入圍今年金曲獎5大獎項，勇奪最佳原住民語歌手獎，姑慕·巴紹今（4日）天下午在南投縣政府分享得獎心路歷程表示，她從國小六年級就開始唱歌、表演，希望大家能看見她、聽到她的聲音，直到43歲才有第一次發片機會，她相信在築夢的路上，只要堅持不放棄，勇敢繼續前行，全世界的人就都會來幫助你。

南投縣長許淑華今天接見姑慕·巴紹，並頒贈獎勵金，姑慕·巴紹在父母及族人陪同下出席，除了現場表演兩首創作歌曲外，也發表得獎及創作心路歷程。

賽克族女歌手姑慕·巴紹（左4），在父母等人陪同下到縣府接受表揚。（記者張協昇攝）賽克族女歌手姑慕·巴紹（左4），在父母等人陪同下到縣府接受表揚。（記者張協昇攝）

姑慕·巴紹強調，她很感謝南投這片家鄉土地，帶給她很多創作養分，在她創作的專輯裡，寫入了許多從部落耆老學習到的賽德克族傳統歌謠元素，目的就是希望用音樂延續傳承族人文化與語言，讓外界、甚至全世界聽到賽德克族音樂，未來也會繼續用音樂回饋家鄉。

勇奪金曲獎最佳原住民語歌手獎的姑慕·巴紹，4日在縣府清唱創作歌曲，縣長許淑華一旁聆聽。（記者張協昇攝）勇奪金曲獎最佳原住民語歌手獎的姑慕·巴紹，4日在縣府清唱創作歌曲，縣長許淑華一旁聆聽。（記者張協昇攝）

縣長許淑華表示，姑慕·巴紹從小就是一位認真打拼、勇於追夢的女性，克服許多困難才能從幕後走到幕前，並拿下金曲獎，讓大家知道原來南投有這樣一位傑出的女歌手，並讓大家透過她的歌聲認識賽德克族語言與文化，未來除將在南投縣舉辦的各種活動場合邀請她回來表演外，也祝福她藉由這次得獎的加持，繼續在歌壇用音樂影響更多人，也讓各界更重視原住民文化。

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