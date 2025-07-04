丹娜絲逼近！2025年颱風天宅家追劇必看「10大熱門影集」

〔記者邱奕欽／台北報導〕準颱風「丹娜絲」來勢洶洶！中央氣象署今（4日）上午發布熱帶性低氣壓生成的訊息，預計明天清晨至上午有機會增強為今年第4號颱風丹娜絲，最接近台灣時間可能會是在6日至7日上半天，許多民眾已經開始規劃宅家避風避雨的行程，而「追劇」依舊是不敗選項。《自由時報》為讀者盤點2025年話題度最高的10部新劇，包括台劇、韓劇、國際劇一次滿足療癒、懸疑、驚悚與愛情需求，防颱期間宅家追劇，不僅安全，也能暫時放下外頭的風雨壓力，療癒心靈補充能量。

《忘了我記得》集結導演劉若英（左起）、謝盈萱、秦漢、霍建華。（Netflix提供）

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《忘了我記得》 由謝盈萱主演，描述一名脫口秀演員兼職便利商店店員過著忙碌日常，煩惱也接踵而來，不僅與丈夫產生婚姻裂痕，也與父親面臨人生考驗。

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《童話故事下集》 劉以豪、柯佳嬿主演，以黑色幽默的方式，深入探討婚姻生活的現實與無奈，顛覆人們對「從此幸福快樂」的童話式幻想。

《魷魚遊戲3》 韓國超人氣生存遊戲劇集的最終篇，主角成奇勳帶著復仇決心再度挑戰遊戲組織，展開一場更血腥、更殘酷的鬥智生存戰。

《拜六禮拜》 以台灣中年女性視角切入，講述她們在家庭、職場、愛情之間尋找自我定位的幽默溫馨台語喜劇。

《死了一個娛樂女記者之後》 聚焦娛樂圈爭議，一位女記者突然死亡後，引爆新聞倫理、真相查證及人性探討的懸疑社會劇。

《藏海傳》 古裝奇幻復仇劇。（翻攝自微博）

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《藏海傳》 古裝奇幻復仇劇，講述主角為查明家族滅門血案，隱藏身份臥底多年，最終對抗權貴勢力的故事。

《噬亡村2》 恐怖驚悚續集，是一部圍繞日本一處村落，以食人故事為主的驚悚日劇。

《狂醫魔徒》由朴恩斌與薛景求主演，講述一對神經外科醫生師徒在醫學與倫理的邊界中糾葛的故事。

楊貴媚在《我們與惡的距離II》飾演的高張玉敏積極參選縣長。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

公視 / 公視+ / CATCHPLAY+/愛奇藝國際版

《我們與惡的距離2》 延續第一季社會議題劇，聚焦一場造成多人死傷的縱火案，引發對國民法官制度的省思，刻畫人性與輿論的拉扯。

《化外之醫》 台灣醫療犯罪懸疑劇，講述越南籍醫師范文寧在台灣非法行醫，並與其他角色一同捲入醫療糾紛和地下社會的故事。

觀察Netflix、Disney+、公視等平台收視數據顯示，颱風期間的收看黏著度可激增2至3倍，顯示「防颱＋追劇」幾乎成為台灣觀眾的固定儀式，今年2025年颱風假追劇片單可謂選擇超級豐富，從韓國現象級《魷魚遊戲3》、到台灣社會議題深耕劇，再到 Disney+ 的古裝奇幻都能滿足不同口味，無論是家庭劇、愛情劇、懸疑劇或恐怖題材，一定能陪伴你度過最舒心的防災假期。

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