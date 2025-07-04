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13歲畫作一幅賣585萬 超級星二代比17歲Lily更狂

「Lily」許韶恩（右）日前舉辦個人畫展《Prey of Prey》，25幅畫作被搶購一空。（記者王文麟攝）「Lily」許韶恩（右）日前舉辦個人畫展《Prey of Prey》，25幅畫作被搶購一空。（記者王文麟攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小S的17歲二女兒「Lily」許韶恩近日舉辦個人畫展《Prey of Prey》，價格介於1萬～10萬元之間的25幅畫作搶購一空引爆話題，除了引發致敬與抄襲的爭議，還有被酸「投胎的藝術」勝過「創作的藝術」。其實比Lily更狂的星二代畫畫高手不少，畫作賣價一幅更超過500萬，超越Lily畫展全部作品的總價。

13歲畫作一幅賣585萬 超級星二代比17歲Lily更狂星二代王詩齡13歲的創作《桃子》，在今年拍賣出145萬人民幣（約台幣585萬元）。（翻攝自微博）

這位超狂的星二代是中國主持人李湘的15歲女兒王詩齡，她9歲辦個人畫展，12歲獲得首屆「小莫泊桑盃」金獎，13歲的創作《桃子》在今年拍出145萬人民幣（約台幣585萬元）高價。雖然專業人士評價她「遺傳三代繪畫基因」，具備專業水準，但外界認為高價源自於明星父母和畫家爺爺的家庭背景加持，而非純粹藝術價值。

王菲女兒李嫣的作品《熊貓與竹》拍賣了100萬港幣（約台幣368萬元）。（翻攝自微博）王菲女兒李嫣的作品《熊貓與竹》拍賣了100萬港幣（約台幣368萬元）。（翻攝自微博）

天后王菲的小女兒李嫣小時候也喜歡畫畫，7歲的作品《熊貓與竹》在13歲時拍賣了100萬港幣（約台幣368萬元）；畫作可見一隻Q萌熊貓手中拿著竹子坐在綠色草地上，身旁有聳立青竹，天上有藍色小鳥，作品整體簡單易懂，充滿童趣相當可愛。李嫣的作品透過嫣然天使基金轉化為慈善商品，削弱了部分「星二代藝術天賦是否被高估」的質疑。

「西北妹」North West在7歲就創作出讓媽媽豐臀金誇讚為天才的畫作。（翻攝自IG）「西北妹」North West在7歲就創作出讓媽媽豐臀金誇讚為天才的畫作。（翻攝自IG）

好萊塢名媛「豐臀金」金卡達夏的長女「西北妹」North West，在7歲就創作出讓臀金「目瞪口呆」的畫作。2021年臀金在IG曬出西北妹的一幅風景油畫，並稱讚女兒是「小畫家」，引爆了西北妹是「天才小畫家」還是「臀金造假炒作」爭辯。網友認為畫作的水平太高，應是專業畫家操刀，質疑臀金虛榮利用小孩造假。臀金則反擊網友，要大家別以戲謔的心態嘲弄小孩真實的天賦。至於這幅畫作是否出售或賣了多少錢？在媽媽臀金的心中，天才小畫家的作品是「 無價之寶」。

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