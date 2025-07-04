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日本29歲「網紅社長」青總統 急性心臟病驟逝

YouTube節目《令和之虎》的「青總統」青笹寛史驟然過世。（翻攝自X）YouTube節目《令和之虎》的「青總統」青笹寛史驟然過世。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本青年企業家青笹寛史為教育機構「azureao」股份有限公司董事長兼總經理，他因參與YouTube熱門實境節目《令和之虎》（令和の虎）在日本受到關注。青笹寛史的哥哥青笹雅史昨（3）日在社群悲痛表示：青笹寛史已於6月25日因急性心臟衰竭過世，得年29歲，引起社群震撼。

青笹寛史突如其來的噩耗，讓許多節目支持者感到訝異。青笹寛史於2022年成為《令和之虎》成員並被暱稱為「青總統」，該節目讓創業者參加節目，並經過名為「虎」的投資人面前進行簡報，決定是否願意挹注資金協助投資。現青笹寛史驟逝，未來公司的經營團隊將繼承他的遺志，傳承想法並竭盡所能期望能實現美好未來。

青笹寛史因急性心臟病過世，得年29歲。（翻攝自X）青笹寛史因急性心臟病過世，得年29歲。（翻攝自X）

青笹寛史去世2日後，也就是6月27日，他的官方YouTube頻道曾發布一段青笹寛史的影片，他在影片中說：「人生為何如此美好」、「一躍成為完美的30歲……」、「我想自己大概會度過一個幸福的40歲」，沒想到卻英年早逝，徒留嘆息。

青笹寛史過去就讀島根大學醫學部，在校期間就開始堅持開始從事影音編輯工作，並成立影音編輯公司「azureao」。取得醫師執照後，青笹寛史持續經營影音公司，並在全日本設立影音編輯教學機構「影音編輯CAMP」。

青笹寛史的哥哥青笹雅史在社群宣布噩耗。（翻攝自X）青笹寛史的哥哥青笹雅史在社群宣布噩耗。（翻攝自X）

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