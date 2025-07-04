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惠利爆新戀情遭韓網轟「韓韶禧太無辜」 本人親吐心聲

惠利（左）遭疑讓韓韶禧（右）背黑鍋，今日清晨向粉絲吐露心聲。（翻攝自IG）惠利（左）遭疑讓韓韶禧（右）背黑鍋，今日清晨向粉絲吐露心聲。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星惠利過去和演員柳俊烈交往近8年，雙方分手後，爆出男方交往女星韓韶禧，三角戀鬧得沸沸揚揚。日前惠利傳出與小3歲帥氣男舞者熱戀近1年，有網友倒推時間點，質疑惠利有可能也是「無縫接軌」，再掀輿論風波，對此她今（4）凌晨透過社群互動平台吐露心聲。

據韓媒報導，惠利於今日清晨更新粉絲互動平台「Bubble」，表示自己因為思念粉絲而失眠，因此正在仔細閱讀粉絲們給予的訊息，接著談及近日的風波，她坦言：「其實我長期以來承受很多攻擊，所以我自己沒事，但看到粉絲傷心，對我來說真的很難過，真的很對不起」，最後她承諾未來會更加謹言慎行，希望粉絲們也能健康快樂的過日子。

事實上，惠利在被爆出新戀情後，去年與柳俊烈、韓韶禧的三角戀再被搬到檯面上，當時韓韶禧與柳俊烈在夏威夷的約會被路人目擊，而惠利在社群平台上回應「真有趣」，韓韶禧因此遭外界質疑介入他人感情，引起輿論撻伐。如今就有網友推算惠利與新歡的戀愛時間點，認為惠利似乎也「無縫接軌」，讓不少韓國網友批評她是否刻意讓韓韶禧背黑鍋。

至於惠利熱戀男舞者的傳聞，所屬公司Sublime先是對外表示，「目前正在確認中」，接著又稱「這是演員的私生活，無法確認」，不否認也不承認的態度，讓外界霧裡看花。

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