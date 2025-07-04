直擊頌樂、輝人分開走 近500人現身接機 台粉大喊：我的菜

MAMAMOO頌樂（左）、輝人前後離開，讓粉絲不用分心要看誰。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄報導〕高雄啤酒節今天（4日）在南台灣如火如荼舉行，TWICE娜連今晚將壓軸登場之外，頌樂、輝人下午也先後抵達小港機場，不過同樣身為MAMAMOO的成員卻是前後現身入境大廳，讓粉絲不用擔心「我到底要看誰」，兩人十分熱情，揮手、收信樣樣來，機場超級熱鬧。

粉絲製作MAMAMOO頌樂的看板，實在有夠顯眼，粉絲似乎也害羞地躲在看板後面。（記者李惠洲攝）

沒有簽到名，MAMAMOO頌樂雙手合十表達不好意思。（記者李惠洲攝）

MAMAMOO頌樂超親切，還近距離與粉絲互動。（記者李惠洲攝）

頌樂、輝人今天下午抵達小港機場，吸引將近500人接機。頌樂率先出關，上個月22日她才以全中文舉行粉絲見面會，獲封「韓星天花板」，今天現身她熱情與粉絲揮手打招呼，粉絲也紛紛大喊「歐膩（姐姐）」、「容仙（頌樂本名）啊」、「親愛的」、「我的菜」。有粉絲大喊「姐姐收下信吧」，不過頌樂難以滿足現場每一位粉絲的需求，以雙手合十表達歉意，十分有禮貌。

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MAMAMOO頌樂快到停車場還在跟粉絲說掰掰。（記者李惠洲攝）

MAMAMOO輝人身穿紅色系服裝現身，與粉絲打招呼。（記者李惠洲攝）

MAMAMOO頌樂（左）、輝人前後離開，讓粉絲不用分心要看誰。（記者李惠洲攝）

相較於頌樂的白衣，輝人則是穿上紅色上衣現身，現場尖叫聲也完全不輸頌樂，粉絲還一起大喊「輝人，我們愛妳」，讓輝人害羞的摀嘴笑。一出到機場外頭，粉絲疑似是大喊「輝人醬」，活力滿滿，讓輝人露燦笑。兩位MAMAMOO成員又為「灶咖大賽」增添分數，不過她們的最強勁敵「Super Junior」下半年不但將登上大巨蛋，D&E東海、銀赫也同樣將在高雄啤酒節演出，此次啤酒節算是平手。

聽到粉絲喊我愛你，MAMAMOO輝人也笑了出來。（記者李惠洲攝）

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