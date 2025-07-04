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「TVB御用爺爺」肺炎辭世享耆壽92歲 周驄生前盼走得安詳遺愛人間

周驄有「TVB御用爺爺」封號。（翻攝自微博）周驄有「TVB御用爺爺」封號。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕資深演員周驄有「TVB御用爺爺」封號，去年獲頒「傑出演藝大獎」，他今（4日）傳出因肺炎離世，享耆壽92歲。

周驄畢生致力於演藝工作，在60年代已是光藝影片公司力捧的小生，參與過不少膾炙人口作品，包括《苦命女兒》、《龍鳳劍》、《癡情兒女》等，1998年加入TVB，曾演出《創世紀II天地有情》、《溏心風暴之家好月圓》令人印象深刻。

周驄曾談及死亡，認為人終歸要離世。（擷取自YouTube）周驄曾談及死亡，認為人終歸要離世。（擷取自YouTube）

2020年3月，周驄與TVB約滿後選擇離巢，隔年客串電影《感動她77次》、《殺出個黃昏》後，宣告從60多年的演藝生涯正式退休，去年更在演藝人協會春酒上，獲頒「傑出演藝大獎」。

周驄和太太感情深厚，在太太罹癌期間，推掉所有的演出，專心伴妻最後一程。他過去曾談及死亡，認為人終歸要離世，坦言有時看到朋友離世，「在病床不斷氣喘，插滿喉管，看到都驚，也有朋友是睡著時走的，這樣最有福氣。」他也為自己做好安排，「最好是做妥平安書（遺囑），我希望臨走前有很多美食。將來我百年歸老後，希望能把骨灰撤在花園，滋養泥士，這樣也可以說是遺留人間。」

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