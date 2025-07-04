日政客點名高齡女性造成少子化 暗黑歌姬嗆：非生育機器

日本「暗黑歌姬」柴田淳發文怒嗆參政黨代表神谷宗幣。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本「暗黑歌姬」柴田淳昨（3）在社群平台發文怒嗆參政黨代表神谷宗幣在街頭演說時，點名「高齡女性無法生小孩」等言論，除了表達強烈不滿外，還忍不住嗆聲神谷宗幣「你以為你是誰？」

柴田淳因歌聲特殊，唱腔容易引人進入情緒低谷，與鬼束千尋等歌手風格有幾分類似，被樂壇封為「暗黑歌姬」。她針對昨日神谷宗幣為了參議院選舉進行街頭演說，提到少子化問題時表示：「只有年輕女性能生孩子。這不是歧視，是現實。男性與高齡女性都無法生育，如果要維持日本人口，就必須創造出使年輕女性願意生孩子、安心生活的環境。但我們卻一位要求大家努力工作，過頭了」。

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柴田淳、真鍋薰、中川翔子都是日本演藝圈有名的「blog女王」。（翻攝自X）

這段發言讓柴田淳很不爽，立刻在社群發文反擊：「女性不是為了國家才生孩子，請別忘記這點！」愈想愈氣的柴田淳之後又補充：「就是有人把女性當成生育機器，才會讓沒有生、不能生或已經生不了孩子女性遭到貶低與歧視。這種想法太愚蠢了，男人，你以為你是誰啊？」許多網友看到柴田淳的回擊，都忍不住會心一笑說：「果然很有柴田淳的風格」。

柴田淳認為每個人都是從母親的肚子裡出生，「好歹對女性多點尊重吧」！最讓柴田淳擔心的是，神谷宗幣的言論很容易讓大家把少子化、高齡化全都怪罪在女性身上，甚至讓社會產生「因為女性不生孩子所以社會變成這樣」，她認為這種想法非常恐怖。

48歲的柴田淳是名創作歌手，她從2001年出道起就專心寫blog，與真鍋薰、中川翔子都是日本演藝圈有名的「blog女王」。2010年9月柴田淳關閉blog轉戰X（原推特，twitter）。

柴田淳在社群發文怒嗆：女性不是生孩子的機器。（翻攝自X）

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