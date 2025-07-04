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搶下許光漢代言？Lulu曝內情 凍卵33顆「為1事願嫁陳漢典」

Lulu遭眾人笑虧是「搶下許光漢代言」。（資料照，記者林欣穎攝）Lulu遭眾人笑虧是「搶下許光漢代言」。（資料照，記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎、實習記者鄭毓昕／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵代言手機品牌，今（4）日出席記者會活動，品牌原先代言人是許光漢，遭眾人笑虧是「搶下許光漢代言」，Lulu則笑回不敢當，還幽默表示：「那我最近跟殷振豪導演拍廣告，也算搶下許瑋甯工作，哈哈！」

Lulu這次接下手機代言，被問及代言費她則引用吳宗憲金句表示：「憲哥說上了台就不計較賺多少，只要價格漂亮，雙方合意，我就願意代言。」，還強調沒有到千萬，而日前她做凍卵手術，Lulu說身體完全正常，沒有任何改變，認為取卵過程心情放鬆最重要。她僅花15分鐘便取出33顆卵子，數量多到朋友笑稱她是「蒲公英姐姐」，不過目前還沒找到讓她心動的精主，更幽默喊話：「懇請社會大眾，推薦可以『產地直送』的精子。」雖然凍卵後沒有年限，但她最怕的是卵子「受風寒」，還說「盡可能能解凍就解凍！」幽默又坦率的說法讓全場笑聲不斷。

Lulu談及結婚規劃。（資料照，記者林欣穎攝）Lulu談及結婚規劃。（資料照，記者林欣穎攝）

談及結婚規劃，她提到算命曾說她26歲會結婚、33歲生小孩，「但都沒照計畫走。沒關係啦，生命總會找到出口。」至於愛情進展，Lulu笑著表示目前還沒找到「卵子的爸爸」，不過追求者很多，圈內圈外都有聊得來的對象，自己也有釋放追求訊號，不過她也擔心戀情容易見光死，「有很多潛藏的追求者，怕對方嚇到，就慢慢來，哪天可能就冒出來了。」

Lulu談及結婚規劃。（資料照，記者林欣穎攝）Lulu談及結婚規劃。（資料照，記者林欣穎攝）

前幾年因為吳宗憲曾喊話，她與同是綜藝大熱門主持的陳漢典結婚會包200萬紅包，加上對於粉絲起鬨她與陳漢典在一起，她妙語回應：「我與漢典約好如果沒有錢，可能會考慮憲哥這個執策。」

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