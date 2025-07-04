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7/5末日預言倒數 Lulu「挑好遺照」 談身後事：每天當最後一天

Lulu把每一天都過得像最後一天。（資料照，記者王文麟攝）Lulu把每一天都過得像最後一天。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林欣穎、實習記者鄭毓昕／台北報導〕有關7／5末日傳言近日在社群上引發討論，隨著預言進入倒數備受關注，「Lulu」黃路梓茵今（4）日出席手機品牌代言記者會，被問及末日傳言，她則認為有這樣的話題出現是好的，能提醒大家要珍惜每一天活著的時光。

Lulu把每一天都過得像最後一天。（資料照，記者王文麟攝）Lulu把每一天都過得像最後一天。（資料照，記者王文麟攝）

Lulu有感而發提到，有這議題是好的，把每一天都過得像最後一天，會把每天都過得很好，把沒完成的、該說的謝謝該道的歉，以及該說出口的愛都完成，才能沒有遺憾。」Lulu平常床邊就會放急救包，很多事她也都事先規劃、完全不忌諱討論身後事，她說：「每年我都會跟好姐妹說，如果我今年兩腿一蹶，就用這張當遺照！」至於財產分配？她笑說目前只挑好遺照，剩下的她回去再寫。

Lulu把每一天都過得像最後一天。（資料照，記者王文麟攝）Lulu把每一天都過得像最後一天。（資料照，記者王文麟攝）

而當問到她是否會有人生遺憾？她則說應該是還沒找到對象，日前她做凍卵手術，僅花15分鐘便取出33顆卵子，不過目前還沒找到讓她心動的精主，更幽默喊話：「懇請社會大眾，推薦可以『產地直送』的精子。」

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