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甩開澎湖遭辱風波！尹到怡泳池「趴地倒奶」網暴動：誠意滿滿

尹到怡近年定居台灣發展。（翻攝自IG）尹到怡近年定居台灣發展。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「FANATICS」成員尹到怡近年來台發展，先前因在澎湖名店用餐時，遭店家言語調侃、餐點沒收，引起大批網友怒火，這起事件也意外讓尹到怡爆紅。近日她則專注於工作，登上張立東主持綜藝節目《東東隆咚鏘》，挑戰泳池遊戲「抖抖橋」的畫面曝光後，再掀熱議。

尹到怡大方展現好身材。（翻攝自YT）尹到怡大方展現好身材。（翻攝自YT）

尹到怡在節目中與張立東一同挑戰泳池關卡「抖抖橋」，可見她身穿細肩帶背心搭配牛仔短褲，露出纖細小蠻腰及修長美腿，傲人上圍呼之欲出。而在挑戰抖抖橋時頻頻摔進泳池，最後是趴在充氣墊上才勉強回到岸上，她在過程中也忍不住直呼「台灣綜藝節目很難」。

吸睛的是，尹到怡四肢趴地前進時，「邪惡視角」讓她的渾圓美胸及深邃事業線全被看光，火辣身材讓網友鼻血直流，紛紛留言「這集福利滿滿，流量密碼」、「身材真的好看，大又腿長～」、「這一集好兇唷...」、「我只能說這集非常有誠意，適合一看再看！」

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