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娛樂 最新消息

洪詩懷二胎血壓超低突「累暈跪地」 醫急驚告2事：恐早產

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩去年1月喜迎魔羯座女兒「哺哺」，今年5月報喜懷第二胎「那那」，孕期將邁入7個月的她，發文感慨「好羨慕孕期可以自由跑跳的孕婦」，原來是近來逛賣場，突然一陣眩暈，整個人直接跪在地上，嚇壞同行的老公李運慶及公婆。

洪詩今（4日）在Instagram提到，懷第二胎初期，有子宮出血的情形，被醫師交代要少走、多休息，滿3個月後就能到處走走，她都有聽從醫生的指示，「但很奇怪，這一胎的血壓一直上不來，我本來就是低血壓，但懷哺哺時的產檢紀錄，前期血壓前面的數字從不滿100到中後期都有100多，可是懷那那我吃一樣的補鐵補血紅素的，我到昨天量還是80/50。」

洪詩分享，前幾天去逛大賣場時，一度覺得很累、很暈，最後直接跪在地板上，「簡直把運慶還有我公婆嚇壞，明明孕中期是最舒服的時候不是嗎？」她透露寶寶已經27週了，「前幾天開始肚子有點明顯緊緊跟硬硬的感覺，吃了久違的安寶（安胎藥），結果心悸跟手抖到好不舒服，但至少肚子的緊硬感好多了，然後又被林醫師交代多休息少走路，怕有早產的風險。」她向寶寶喊話：「女兒呀～要乖乖的在媽媽肚子裡長大喔，媽媽也會多注意的。」

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