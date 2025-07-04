快抬頭看！101出現巨大喵星人 五月天砸900萬為台北地標增加驚喜

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（4日）晚將再次重回大巨蛋舉辦「回到那一天」演唱會，而且今晚是5525+1的新內容。除了大巨蛋有五月天的歡樂演出，另外在台北地標101也發現驚喜，大小喵星人攀爬上台北101巨牆，成為許多觀光客搶拍焦點。

五月天大型看板和大小喵星人登上101外牆，成為民眾搶拍焦點。（相信音樂提供）

配合五月天在大巨蛋的8場演唱會，台北市多個地方也打造成MAYDAYLAND，除了在地球表面上的團員大型公仔，現在高空中101外牆上也出現五月天巨幅海報看板，更吸睛的是，曾出現在五月天《諾亞方舟十週年特別版》線上演唱會的大小喵星人，也登上了101巨牆，據悉包括看板和喵星人製作，以及登上101的搭建布置等就要耗資9百萬，希望在五月天大巨蛋開唱期間，驚喜無所不在。

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曾在五月天線上演唱會出現的大小喵星人，登上台北101地標。（相信音樂提供）

五月天的大小喵星人登上台北101，吸引民眾搶拍。（相信音樂提供）

2005年的11月11日，五月天曾在當時全世界最高的101大樓的91樓舉辦全球最高的露天演唱會，時隔20年，喵星人也登上五月天回憶之地台北101，歌迷除了開心拍照打卡，也有種「回到那一天」的感覺。談起喵星人，那是五月天已逝的「團貓」菜頭粿化身，歌迷都很熟悉。

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