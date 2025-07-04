晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

快抬頭看！101出現巨大喵星人 五月天砸900萬為台北地標增加驚喜

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（4日）晚將再次重回大巨蛋舉辦「回到那一天」演唱會，而且今晚是5525+1的新內容。除了大巨蛋有五月天的歡樂演出，另外在台北地標101也發現驚喜，大小喵星人攀爬上台北101巨牆，成為許多觀光客搶拍焦點。

五月天大型看板和大小喵星人登上101外牆，成為民眾搶拍焦點。（相信音樂提供）五月天大型看板和大小喵星人登上101外牆，成為民眾搶拍焦點。（相信音樂提供）

配合五月天在大巨蛋的8場演唱會，台北市多個地方也打造成MAYDAYLAND，除了在地球表面上的團員大型公仔，現在高空中101外牆上也出現五月天巨幅海報看板，更吸睛的是，曾出現在五月天《諾亞方舟十週年特別版》線上演唱會的大小喵星人，也登上了101巨牆，據悉包括看板和喵星人製作，以及登上101的搭建布置等就要耗資9百萬，希望在五月天大巨蛋開唱期間，驚喜無所不在。

曾在五月天線上演唱會出現的大小喵星人，登上台北101地標。（相信音樂提供）曾在五月天線上演唱會出現的大小喵星人，登上台北101地標。（相信音樂提供）

五月天的大小喵星人登上台北101，吸引民眾搶拍。（相信音樂提供）五月天的大小喵星人登上台北101，吸引民眾搶拍。（相信音樂提供）

2005年的11月11日，五月天曾在當時全世界最高的101大樓的91樓舉辦全球最高的露天演唱會，時隔20年，喵星人也登上五月天回憶之地台北101，歌迷除了開心拍照打卡，也有種「回到那一天」的感覺。談起喵星人，那是五月天已逝的「團貓」菜頭粿化身，歌迷都很熟悉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中