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娛樂 電視

鍾欣凌當小三「目睹渣男又劈腿開房」 揪元配抓猴讚嘆：很有魅力

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌在公視台語台、華視合作療癒輕喜劇《拜六禮拜》中，發現與自己出軌的林俊逸竟帶著新小三來打工的汽車旅館開房間，立刻通知大老婆廖梨伶抓姦，場面聲勢浩大又有趣。鍾欣凌分析：「廖梨伶又要抓姦、又要生氣、又要有戲劇性，如果演得太用力會讓人覺得這個元配很瘋，因此要帶點詼諧才符合喜劇調性，微妙的平衡很難拿捏。」大讚廖梨伶的表演非常有魅力。

李李仁在《拜六禮拜》劇中面對婚姻危機，戲外他分享維持婚姻秘訣是互相包容。（公視台語台、華視提供）李李仁在《拜六禮拜》劇中面對婚姻危機，戲外他分享維持婚姻秘訣是互相包容。（公視台語台、華視提供）

在最新預告中李李仁雖然澄清了「殺妻」冤屈，老婆卻提出離婚要求。他與鍾欣凌一起下廚時，懊悔自己最愛的人都留不住。戲外擁有幸福婚姻的他認為婚姻生活的秘訣就是「互相包容、彼此幫助和照顧。」並坦言角色個性和自己很不一樣，除了常常帶老婆、家人出去玩，而且也很會做家事，家裡大小事都由他一手包辦，自信顯露「完美老公」的本色。

丁寧（右）與劉書宏在《拜六禮拜》個性差異大，卻漸漸拉近彼此距離。（公視台語台、華視提供）丁寧（右）與劉書宏在《拜六禮拜》個性差異大，卻漸漸拉近彼此距離。（公視台語台、華視提供）

除了鍾欣凌這邊的感情線，另一邊愛情的幼苗悄悄萌芽，丁寧為了幫孤僻的劉書宏與葡萄園工人拉近關係，邀請他與工人們一起吃飯卻被拒絕，一場午餐完全嶄露兩人Ｉ人與Ｅ人的差異。相較於劇中角色的熱情，丁寧本人不會特別想要跟別人快速熟悉，她覺得時間是一件很美的事，自己常常會問朋友：「最近如何啊？」是真的想要知道對方過得如何，也希望從對方的分享獲得啟發。

鍾欣凌大讚廖梨伶在《拜六禮拜》的表演非常有魅力。（公視台語台、華視提供）鍾欣凌大讚廖梨伶在《拜六禮拜》的表演非常有魅力。（公視台語台、華視提供）

劉書宏則表示自己在朋友裡是E人，但在新環境中是I人。他開啟話題的秘訣是聊對方的工作，慢慢了解對方後，找出共同話題。他搞笑的說：「如果還想更快的話，就一邊喝一邊聊，再更快的話，一邊喝一邊聊再一起唱歌！」

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