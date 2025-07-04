史上最遠的外景！《營業中》飛義大利鬼鬼驚喜回歸 反被姚元浩偷虧

姚元浩（左起）、莎莎、白安、郭泓志、吳映潔、包偉銘。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、莎莎、郭泓志與包偉銘、白安主持《嗨！營業中》全新第五季，如今節目進入尾聲，推出超強企劃，為了迎接暑假到來，《嗨！營業中》團隊出發歐洲出任務，夥伴們飛越9600公里，歷經13個小時，來到義大利，連主持人都覺得不可思議，元老姚元浩忍不住讚嘆：「我到現在還是很難以置信，我們《營業中》會來到義大利，合夥人真的沒有騙我們！」而「鬼鬼」吳映潔也說：「這是史上最遠的外景！」

當大家在機場看到鬼鬼再度歸隊，莎莎興奮地說：「我就知道是妳！」姚元浩則虧說：「妳一整季都沒來幫什麼忙，就直接來重點最爽的。」大家一路笑笑鬧鬧抵達義大利後，全員立即開啟觀光客模式，不但造訪世界遺產「比薩斜塔、奧爾恰山谷」、知名景點「海神廣場」等，還直接入住頂級義大利喬坦娜紅莊，享受最義大利的酒莊體驗，酒莊別墅被葡萄園環繞包圍，還有自產的紅酒及酒窖、私人泳池，讓主持人驚呼連連，不敢相信可以入住這麼美麗的地方。

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《嗨！營業中》團隊出發歐洲出任務，姚元浩（左起）、白安、包偉銘、莎莎、吳映潔、郭泓志。（好看娛樂提供）

眾人也不忘帶觀眾尋找在地美食，親自體驗義大利頂級任務，和松露犬一起尋找松露，結束後直接享用新鮮採集的松露大餐，當大家玩的開心、吃的開心時，郭泓志突然發問：「我們是不是任務卡還沒出來？」莎莎立即制止說：「沒有任務，我們是員工旅遊。」果真，沒多久郭泓志期待的任務卡即刻出現，「要立刻準備美味晚餐，接待可愛的義大利老師及朋友」。姚元浩聽到任務後崩潰無奈表示：「覺得員工旅遊突然就結束了。」

突擊任務不簡單，大家必須使用柴火窯烤，製作出道地的義大利口味披薩，面對不熟悉的麵粉，不熟悉的爐具，以及熊熊烈火，果然把披薩烤得焦黑四不像，莎莎問道:「我們是在做熱炒嗎?」郭泓志也無奈問：「還是要給客人吃泡麵？」

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