莎莉賽隆自爆吃了26歲鮮肉！後悔沒早點一夜情：他X的太爽了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕49歲的奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）最近上節目分享自己的性生活，透露近期才與幾乎小她兩輪的26歲鮮肉一夜情，忍不住飆髒話直呼：「他X的太爽了！」

莎莉賽隆在節目上透露，與26歲鮮肉一夜情的故事。（翻攝自YouTube）

莎莉賽隆最近上節目《Call Her Daddy》宣傳新劇，透露40多歲的她終於發現性解放的好，「我大概經歷過3次一夜情，最近還跟一位26歲的男子上床，那真的是他X的太爽了！真的是好棒。」她認為，自己應該在20多歲時就這麼做，「我現在體驗到的性愛，是我20、30歲時從來沒有過的經驗。」

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莎莉賽隆曾經與克雷格畢爾歌（Craig Bierko） 、史都華湯森（Stuart Townsend）、西恩潘（Sean Penn）等人交往過，不過至今沒有結婚，連兩個女兒都是領養來的。她認為外界對單身女人的刻板印象一定是「她一定有什麼問題，所以留不住男人」，但莎莉賽隆很喜歡現在的生活，認為凡事不需要跟某個男人去報備。對於尋找對象，莎莉賽隆直言實在是太忙了，「我有了孩子之後，誰他X有時間去約會去除毛、化妝，我兩個孩子還要去上學呢。」

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