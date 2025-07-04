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閃兵重創形象後…陳大天首發心聲「人生搞砸了」

陳大天目前手邊仍有「炎上」活動（薩泰爾娛樂提供）陳大天目前手邊仍有「炎上」活動（薩泰爾娛樂提供）

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人陳大天日前因為閃兵事件，工作停擺，許多原本訂好的計畫都被取消，收入大受影響，但目前手邊仍有「炎上」活動，即將在舞台上「炎上鍾明軒」，事發多日他首次發聲「人生搞砸了。至少，工作不能砸」。

閃兵風波後，陳大天首次發聲「人生搞砸了。至少，工作不能砸」。（圖擷取自陳大天臉書）閃兵風波後，陳大天首次發聲「人生搞砸了。至少，工作不能砸」。（圖擷取自陳大天臉書）

陳大天臉書今po文表示，「人生搞砸了。至少，工作不能砸。7月6號，《炎上鍾明軒》。」乍看是為了《炎上鍾明軒》宣傳，但這也是閃兵風波後，第一次發文，閃兵風波後，陳大天許多人生計畫也都暫時停擺，工作幾乎全面暫停，唯有「莎姆雷特」找不到取代而繼續，舞台劇「莎姆雷特」演完後，只剩七月的炎上，收入幾乎斷絕，另外還有房貸壓力，因此目前保有工作是相當重要的

而日前薩泰爾也在YT上發表短影音，內容只見曾博恩在薩泰爾舞台上提出，「說到快死掉的東西...」隨即揶揄陳大天說「陳大天的演藝事業」，只見陳大天依舊面帶燦笑，但身體已擺出中槍癱軟的動作，隨後博恩再度表示，「我以前一直以為陳大天只會模仿，我最近發現，還會......」隨後畫面馬上卡接陳大天面對鏡頭表示「浪費大眾的資源」，博恩隨後並搖頭說出「好可憐」，一段影片是為了「炎上鍾明軒」而打廣告，但有數千人按讚，笑翻眾人。

陳大天的未婚妻劉樸也表示原本兩人打算8月登記結婚，如今全都擱置，陳大天本人也靠著吃老本維生，發文底下有許多網友為他留言打氣，希望他「坦然面對自己的錯誤並面對他，讓未來的日子更好」、「勇敢面對！大天加油，當然不乏有網友發言譴責，陳大天也一一在留言處致歉。

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