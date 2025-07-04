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娛樂 電視

若綺自曝5天洗一次頭 曾4年沒洗衣尪反應曝

〔記者林欣穎／台北報導〕主持人錢毅與年代電視台攜手合作全新激辯型談話綜藝節目《錢進E世界》，結合AI輔助話題深度，邀請嘉賓分為兩派論戰。節目首集，模特兒若綺就自曝自己大學4年外宿從沒用過洗衣機，認為外衣「看起來不髒所以不用洗」，還大方坦承自己5天洗一次頭，誇張習慣讓丈夫楊昇達笑回：「不聞那頭油味睡不著。」

《錢進E世界》首播邀請資深藝人馬力歐、搞笑藝人與模特兒夫妻檔楊昇達、若綺等人，大談男女如何分工家務事。

模特兒若綺上《錢進E世界》自爆5天洗一次頭。（年代提供）模特兒若綺上《錢進E世界》自爆5天洗一次頭。（年代提供）

資深藝人馬力歐吐槽自己妻子，身為家中老么十指不沾陽春水，自己又愛妻如命不讓她碰家務事，哪怕自己已經包辦了洗碗洗衣，卻還是讓她得了富貴手。錢毅虧他：「那你就是貧窮手，什麼都得你來洗，連她洗澡都要你來幫忙」。

若綺則自爆自己除了貼身衣物會每天換洗外，外衣只要肉眼看起來沒有髒污，就是不用洗，最高紀錄大學外宿4年沒有用過洗衣機，丈夫楊昇達則說，有次去到若綺房間，發現有一個被罩住的「小山丘」，一打開竟是若綺累積了2個月沒洗的衣服，嚇壞現場眾人，皮膚科醫生蔡逸姍則表示，像若綺這樣，外衣不洗反覆穿卻能若無其事，完全不被皮屑和殘留甲醛殘害，根本是天賦異稟，皮膚應該是銅牆鐵壁。

《錢進E世界》首集集結資深藝人馬力歐、蔡逸帆、搞笑藝人楊昇達與模特兒若綺等人，大談家務分工話題。（年代提供）《錢進E世界》首集集結資深藝人馬力歐、蔡逸帆、搞笑藝人楊昇達與模特兒若綺等人，大談家務分工話題。（年代提供）

若綺繼續補充，自認環保局應該找她代言省水達人，因為她的頭髮雖然長，但是自己五天才洗一次頭，引起眾人譁然，一旁的蔡逸帆和楊佩潔趕緊跑來聞聞她的頭頂，接著崩潰大喊：「有啦！有油耗味！」，錢毅提醒楊昇達晚上睡覺睡下面一點，楊昇達笑回：「我沒聞到那味道我睡不著」，眾人直呼：「是真愛！」

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