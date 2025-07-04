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娛樂 電視

余祥銓錄影「下體遭猛攻」！余天關說通話曝 徐乃麟揭私下對話

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、林莎、徐凱希主持東森綜合台《全村的希望》，帶領藝能界好手柯龍、游書庭、余祥銓、徐新洋、檸檬、巫苡萱、謝予容、芳芸等人，對戰橄欖球、角力隊，上演一場腥風血雨的星二代對決。徐新洋將正面迎戰余祥銓，節目中不僅有徐新洋猛攻余祥銓下體的火爆場面，徐乃麟更自爆事先接到余天關切電話，讓這場比賽更添話題。

節目一開始，徐新洋和余祥銓就展現強烈好勝心，在各項遊戲中互不相讓。在兩人正式對決前，徐乃麟更語出驚人地爆料，其實余天早就打電話來關切：「不能讓祥銓贏，如果贏的話，老爸我的面子不好做，因為乃哥是我很尊重的人！」沒想到，徐新洋為了贏得比賽，竟毫不留情地朝余祥銓的下體進攻，讓余祥銓痛得大喊：「我還要生兒子耶，手下留情啊！」

星二代對決，徐新洋（右）猛攻余祥銓下體。（東森綜合提供）星二代對決，徐新洋（右）猛攻余祥銓下體。（東森綜合提供）

除了星二代的精采對決，本集節目也充滿了體能挑戰。曾搬動2噸卡車的大力士柯龍，這次挑戰扛著200公斤巨輪爬坡，僅憑53秒就成功完賽，驚人體能讓徐乃麟羨慕不已，直呼：「如果我能生出這樣的兒子，該有多驕傲。」讓一旁的徐新洋聽了哭笑不得：「我還在這裡啊。」

而令人熱血沸騰的「百戰百勝」經典關卡「水上羅馬競技場」也重磅回歸！徐乃麟寶刀未老，親自上陣對抗4位壯漢，其中甚至包含兒子徐新洋和大力士柯龍。未料，他竟輕鬆獲勝，讓眾人跌破眼鏡。

徐乃麟曝余天為余祥銓致電關說。（東森綜合提供）徐乃麟曝余天為余祥銓致電關說。（東森綜合提供）

徐乃麟更得意地分享秘訣：「這是一個考驗平衡感的遊戲，當對方一出現空檔，就要趕快趁虛而入，攻擊對方的中心點。」而在柔軟度比賽中，藝人們也紛紛秀出劈腿神技，徐乃麟更是不甘示弱，直接表演搞笑版一字馬。讓余祥銓驚嘆不已，直呼：「你的老婆一定很幸福。」徐乃麟則笑著坦言：「這種年紀該萎縮的都萎縮了，我是說筋啦。」

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