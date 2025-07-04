40歲女星自爆「不記得墮胎幾次」：大概5次吧

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕英國歌手莉莉艾倫（Lily Allen）最近在節目上透露「我不記得墮過幾次胎了」，言論引發外媒關注。

莉莉艾倫曾經覺得男方幫出墮胎費的行為很浪漫，如今已經改觀。（翻攝自IG）

多家外媒報導，現年40歲的莉莉艾倫在PODCAST節目上分享，她經常懷孕，「我墮胎過幾次，不過我已經不知道確切次數，我想大概4或5次吧。」另一位主持人米奎塔奧利佛（Miquita Oliver ）則表示自己也墮胎過5次。

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莉莉艾倫回想起，有一次去墮胎，男方還幫她支付費用，當時讓她覺得實在是太浪漫了。不過如今她的想法已經改變，莉莉艾倫認為這不是慷慨或者浪漫的事情，且這位男性也沒有再與她聯絡了，「我真是個瘋婆子，到現在還是。」

相關片段一出，有不少網友批評，「笑著講自己墮胎的次數，一定都不好笑」、「每一次墮胎都是一個生命」、「笑著說這些話讓人覺得很煩，雖然很可能是她隱藏悲傷的方法」、「或許多年過後她就會清醒了」、「她說過流產對自己影響很大，怎麼還笑得出來」、「可怕的是，主持人說也墮胎過5次」、「在很容易避孕的年代，竟然說墮胎過5次」。不過也有人認為，女性本來就擁有墮胎的權利，不容其他人置喙、道德綁架，「她的身體，這是她的選擇，妳不想墮胎就不要，但不代表有權利去管別人」。

莉莉艾倫有過兩段婚姻，在2011年與山姆庫珀結婚、2018年離婚，接著在2020年與大衛哈伯結婚，不過傳出兩人已經分道揚鑣。她與山姆庫珀育有兩個女兒，兒子喬治在2010年夭折，原本還有脈搏，之後卻沒有了反應，「臍帶繞在他的脖子上，而且他真的太小了…」喬治雖然沒有保住，不過莉莉艾倫再度懷孕，女兒出生之後也將她惜命命。

安媞婦產科官網指出，任何墮胎都有後遺症的可能，可能併發子宮頸損傷、劇烈痙攣、陰道大量出血及、細菌感染及子宮穿孔的發生，如果多次進行人工流產手術或者是藥物墮胎，也可能造成日後的習慣性流產、早產及其他婦科等疾病，嚴重者恐導致不孕症狀，影響正常的生活、損害健康。婦產科指出，對待人工流產要非常慎重，需做多方面的考量，建議在還沒有生育計劃的情況下，做好安全的避孕措施，儘可能的避免意外懷孕很重要。

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