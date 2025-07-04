Lily辦畫展挨酸首發文 「新造型飄仙氣」網驚豔：天生明星

Lily日前舉辦個人畫展引起討論。（資料照，記者王文麟攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣17歲二女兒「Lily」許韶恩日前舉辦首場個人畫展，吸引眾多名人到場力挺，連日以來受到許多網友正反兩極評價，不過她仍專注於工作，昨（3日）為了業配首發文，絕美新造型引起討論。

Lily換新髮色。（翻攝自IG）

Lily在社群分享新髮色，並於文中寫下「夏天就是要換個新髮色」，可見她從原本的一頭烏黑長髮，變身成亮麗的冷棕色，及腰長髮依舊披肩而下，身穿全白套裝，對著鏡頭露出淺淺微笑，整體散發出清新氣質的女神氣場，讓粉絲看了直呼，「真的好漂亮，天生的明星！」、「超仙髮色」、「好美好好看」。

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Lily日前舉辦首場個人藝術展《Prey of Prey》，引起外界質疑她是靠著爸媽的財力及人脈才能辦展，同時還有不少網友指出，在她的作品有奈良美智等人的影子，更有人酸Lily的作品就像是「奈良美智結合LABUBU」。事實上，她在採訪中也大方承認，創作靈感有參考奈良美智等藝術家，而奈良美智也發文表示，「她說我是『對她有影響的作家』，我聽了真的很開心。」

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