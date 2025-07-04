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娛樂 電視

金髮帥哥看演唱會太搶眼 脆友發文肉搜...驚人身分曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕近日有粉絲在threads上貼出尋人啟事：「尋人問脆，有人知道Hito貴賓席的金髮男生是哪位網紅或idol嗎？」貼文一出立刻引起脆友熱烈討論，原來是外型帥氣亮眼、今年剛成為林依晨師弟、進軍戲劇圈的孫麥傑，而孫麥傑也在貼文下方親自回覆「你好」，並附上微笑的表情貼圖，讓人覺得非常親民。

孫麥傑積極參與戲劇演出。（周子娛樂提供）孫麥傑積極參與戲劇演出。（周子娛樂提供）

孫麥傑擁有韓星般的外型、陽光帥氣、笑容充滿親和力，被封「台版朴寶劍」，今年更與專業經紀團隊周子娛樂合作，除了看中孫麥傑時尚獨特的魅力，也發覺他在戲劇表演的天份，正積極參與許多戲劇演出，並精心打造個人音樂專輯，演藝之路備受期待。

孫麥傑積極參與戲劇演出。（周子娛樂提供）孫麥傑積極參與戲劇演出。（周子娛樂提供）

孫麥傑看到粉絲在社群上尋人，靦腆說：「滿驚訝的，現場人這麼多，覺得自己不是特別明顯，當天其實就是一個私人行程，也沒什麼特別打扮就去聽演唱會了。」不過，坐在觀眾席的孫麥傑一頭金髮，還是擋不住強烈的偶像魅力，後來在小巨蛋門口依舊被一群眼尖的粉絲認出，並搶著合照。貼文一出，有網友紛紛留言幫忙解答，「應該是孫麥傑，本人親切又帥氣」、「是麥麥」、「近看更帥」、「麥麥放歌也很好聽」。

孫麥傑有「台版朴寶劍」稱號。（周子娛樂提供）孫麥傑有「台版朴寶劍」稱號。（周子娛樂提供）

這不是孫麥傑第一次被粉絲巧遇，有粉絲曾在高鐵偶遇孫麥傑也立刻發文表示「本人好親切，太可愛了」，孫麥傑也親自回應「謝謝兒，你超嗨」展現親和力。事實上，孫麥傑常常在社群跟粉絲互動，看到自己被標記的文章也會親自回覆，孫麥傑表示，大家願意跟我相認，我都滿感激的，粉絲很暖，所以希望可以給大家相對的回應。

孫麥傑經常在社群與粉絲互動。（周子娛樂提供）孫麥傑經常在社群與粉絲互動。（周子娛樂提供）

孫麥傑經常在社群與粉絲互動。（周子娛樂提供）孫麥傑經常在社群與粉絲互動。（周子娛樂提供）

孫麥傑有「台版朴寶劍」稱號。（周子娛樂提供）孫麥傑有「台版朴寶劍」稱號。（周子娛樂提供）

孫麥傑近日也常常在社群分享自彈自唱的影片，獲得粉絲熱烈迴響，他說：「小時候看到周杰倫自彈自唱《安靜》，覺得太帥了，於是下定決心學鋼琴，開始了七年的琴藝生涯。」多才多藝的他，除了DJ、創作歌手身分外，今年也在戲劇圈展露頭角，在影集《獨佔接班人》播出之後，吸引大批粉絲討論，也獲得更多導演、製作人的邀約，日前孫麥傑剛殺青一部戲劇，並積極上表演課及精進自己，期待後面有更多優秀的作品與大家見面。

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