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孫生女友當街脫衣「雙乳半露」進餐廳 老闆一看秒送吃的

孫生現任女友多芬擁有火辣身材。（翻攝自IG）孫生現任女友多芬擁有火辣身材。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生日前深陷性騷風波，連帶讓他的現任女友多芬也備受關注，多芬近期才為了拍攝內衣的業配影片，「無罩」走上街頭，她最近再為工作當街脫衣，單穿比基尼走進餐廳。

多芬辣穿比基尼走進餐廳。（翻攝自IG）多芬辣穿比基尼走進餐廳。（翻攝自IG）

多芬日前在IG上傳一段影片，畫面中她拉著好友的手急著要走進餐廳，但還沒到門口她就將上衣脫下，並回頭跟好友解釋，如果穿比基尼進店，老闆就會送東西吃。只見她單穿一件黑白圖紋的比基尼，展現渾圓傲人上圍，纖細小蠻腰也一覽無遺，下半身則搭配緊身黑褲，火辣身材曲線令粉絲大飽眼福。

貼文曝光後，多芬的好身材立即吸引不少網友湧入觀看，紛紛留言直呼，「真養眼」、「不是應該要一整套的嗎」、「老闆賺男生錢」、「員工有福利」。

事實上，孫生爆出性騷爭議後，兩人戀情一度亮紅燈，孫生曾開直播坦言，多芬因為感到失望而提出分手，他便求助廣大網友「如何挽回女友」，最後他在家中貼滿寫給女友的便利貼示愛，小倆口才重修舊好。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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