溫朱莞娶走珉娥！遭起底是曹寶兒前男友 《上流戰爭》反派就是他

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕溫朱莞是誰？Girl's Day的珉娥將與大10歲的演員溫朱莞結婚，溫朱莞現年42歲，遭起底還是曹寶兒的前男友。

溫朱莞曾經演出《我獨自生活》，展現單身生活。（翻攝自YouTube）

溫朱莞出生於1983年，以韓劇《美女孔心》（2016）與珉娥結緣，近年他也演過《Penthouse上流戰爭》第2、3季中的白俊基，白俊基就是與千書真、朱丹泰勾心鬥角的人，最後慘被復活的「羅根李」關進精神病院，讓網友大喊「大快人心」。

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溫朱莞與曹寶兒有過一段情。（翻攝自IG）

此外，前年他演出韓劇《白晝之月》，飾演金永大的哥哥，也有不少重要戲份。2021年他則是參加韓綜《我獨自生活》的錄製，當時自爆已經獨自生活19年了，如今將和珉娥結婚，終於可以結束20多年的獨活了。

溫朱莞在《Penthouse上流戰爭》2、3季演出白俊基。（愛奇藝提供）

感情生活部分，溫朱莞因為和曹寶兒演出過《剩餘公主》（2014）擦出愛火，兩人在2015年3月透過經紀公司認愛，不過在2017年1月宣布分手，原因並未透露。

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