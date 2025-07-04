太好拍快打卡！阿信的「快樂小夥伴」全來了

阿信今晚將再登大巨蛋開唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕休息幾天之後，五月天今（4日）晚將再次重回大巨蛋舉辦「回到那一天」演唱會，而且今晚是5525+1的新內容。近期五月天演唱會在社群引發很大討論，另外主唱阿信與好友不二良所經營的潮牌也在台北啟動城市漫遊計畫，阿信的「快樂小夥伴」都出現了，正值暑假，絕對是民眾拍照打卡的好機會。

阿信潮牌在松山文創園區有許多展覽，吸引民眾拍照打卡。（STAYREAL提供）

STAYREAL PARK台北站有許多可以拍照的地方。（STAYREAL提供）

STAYREAL品牌由主理人阿信與不二良聯手領軍，品牌邁入18週年，STAYREAL PARK台北站巡迴，以戶外加上室內的形式，在松山文創園區推出各種不同主題的打卡點與限定活動，把台北的城市縮影通通搬進公園，在松菸的文創大街上有高達9公尺的巨型胡蘿蔔藝術裝置，近期已吸引許多民眾前往拍照，展覽時間從即日起到7月27日止，另外還有期間限定的拍貼機與扭蛋活動，幸運扭蛋區及憨人照相館的開放時間是即日起到7月13日止。

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阿信的藝術創作展。（STAYREAL提供）

阿信的藝術創作展。（STAYREAL提供）

另外在松山文創園區製菸工廠西向一樓 01 &02展間則有阿信的藝術創作「地球系列」，靈感來自他在五月天巡演旅途中對世界的觀察與反思，將地球結合各種日常物件，透過設計與藝術形式傳遞人與自然和平共存的理念。還有這次的台北限定主題，由純真兔兔騎著摩托車陪大家探索生活，尋訪每一站「食」字路口，展覽期間從即日起到7月13日止。

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